Salida de Verizon de Uruguay y problemas de Tik-Tok en el país: aguardan por reunión en Ministerio de Trabajo

Redacción El País

A partir del cierre de operaciones de la empresa estadounidense de comunicaciones Verizon en Uruguay, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aguarda por una reunión tripartita prevista para hoy con el sindicato de Alorica -empresa de call center a través de la cual brindaba servicios al cliente en el país- y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys). En la instancia, las autoridades tienen previsto dialogar más detalles sobre despidos en el otro proyecto de Alorica: Tik-Tok.

La firma estadounidense despidió a 265 personas el pasado lunes, según informó MVD Noticias (de TV Ciudad). Sin embargo, se estima que la cantidad de trabajadores afectados sería aún mayor debido a que la salida de Verizon se generó en un momento de incertidumbre para el otro proyecto de Alorica, Tik-Tok, que cuenta con personal amparado por el seguro de desempleo.

La directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, había señalado a El País que la cartera conoció la noticia a través de la prensa y agregó que el único diálogo que se mantuvo con los sindicatos fue telefónico.

El delegado del sindicato de Verizon, Nicolás Bruno, había explicado a El País que existía la posibilidad de que la plataforma absorbiera parte del personal, aunque reconoció que es "prácticamente incompatible" debido a que Tik-Tok demanda el manejo de otros idiomas además de inglés y ya tiene parte de la plantilla de trabajadores en seguro de paro. Por su parte, Barrios destacó que se aguarda la reunión de hoy a los efectos de confirmar la cantidad de trabajadores afectados.

Los motivos

Si bien la principal razón que expone la empresa es una “reestructuración global”, Bruno sostuvo que a partir de los aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, se establecieron nuevas leyes que imponen tarifas más altas para aquellas empresas que operan fuera de Estados Unidos. "Son situaciones que atacan al mundo entero", indicó y agregó que el personal no descarta que Verizon abra una nueva filial en otro país.

Bruno explicó que los trabajadores recibieron, hace dos semanas en una reunión bipartita, la noticia de que la empresa se retiraría de Uruguay el 30 de agosto. Sin embargo, aseguró que hace unos meses los empleados empezaron a reconocer algunos patrones a partir de los que podían intuir un posible cierre. "El flujo de trabajo había bajado y pararon de contratar personal", indicó Bruno y agregó que la mayoría del personal pensaba que -si existía- el cese de actividades se concretaría sobre fin de año.

Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP.

El delegado del sindicato señaló que se espera solicitar al MTSS la extensión del seguro de paro por un año. Por su parte, la directora de Trabajo explicó que la cartera puso a disposición de los trabajadores instancias de conciliación y servicios de consultas laborales previo a conocer los detalles de la salida del gigante de telecomunicaciones estadounidense.

Barrios destacó que las instancias que ofrece la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para estos casos consisten en realizar un acuerdo voluntario individual por parte de los trabajadores o en negociación colectiva con la presencia del sindicato. Según aclaró, se espera que la decisión sea confirmada por Fuecys para continuar con un abordaje del tema en el MTSS.