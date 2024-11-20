¿Qué va a pasar con el dólar en Uruguay en lo que queda del año y en 2025 y qué se prevé para la economía?

Redacción El País

Los bancos, consultoras, economistas y AFAP elevaron sus previsiones de inflación para 2025 y los próximos 24 meses, al tiempo que mantuvieron las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, para 2025 y 2026, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central (BCU), divulgada ayer, comparada con el sondeo de octubre. Además, los analistas pronosticaron qué va a pasar con el precio del dólar en Uruguay.

La encuesta muestra que los analistas consultados mantuvieron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento del PIB en 3% para 2024 respecto a la encuesta de octubre. Las respuestas van desde 2,7% a 3,9%.

Para 2025, proyectan una leve desaceleración con un aumento del PIB de 2,5% (mismo guarismo que en octubre). En este caso, las respuestas van desde un mínimo de 2% a un máximo de 3,8%.

En tanto, la proyección también es de 2,5% (mediana) para 2026 (igual que en octubre), con 1,5% como mínimo y 3,06% máximo.

Respecto a las previsiones de inflación para 2024, los bancos, consultoras, economistas y AFAP las redujeron de 5,2% (en octubre) a 5% ahora. Las respuestas van de 4,76% a 5,4%, por lo que los 28 analistas que respondieron consideran que la suba de precios se ubicará dentro de la meta del BCU de entre 3% y 6%.

Inflación. Foto: EFE

Para el año 2025, los encuestados proyectan en mediana que la suba de precios , será de 5,8%, un leve incremento respecto al 5,78% que pronosticaban en octubre. En este caso, las respuestas fueron entre 4,8% y 6,5%.

En tanto, para los próximos 24 meses (noviembre 2025-octubre 2026) los analistas prevén que la inflación sea de 5,8% cuando en octubre (octubre 2025 -setiembre 2026) pronosticaban 5,67%. Las respuestas ahora van de 4,77% a 6,8%. La estimación a 24 meses es la que suele tomar el BCU para decidir sobre el rumbo de la política monetaria.

¿Qué va a pasar con el dólar?

Respecto al valor del dólar en Uruguay para fines de este año, bancos, economistas, consultoras y AFAP no prevén que cambie mucho respecto a su valor actual. Así, en mediana, proyectaron que cerrará 2024 en $ 42,25 (ayer se negoció en $ 42,602). Las respuestas van de $ 38 a $ 44.

Hace un mes preveían que el billete verde cerrara este año en $ 41,70.

Dólar. Foto: AFP

En tanto, para fines de 2025, los analistas estiman que la moneda estadounidense cotizará en $ 44,25 (en mediana, cuando en octubre esperaban que estuviera a $ 43,50), con respuestas que van de $ 38 a $ 48.

Para el cierre de 2026, el dólar cotizaría $ 46,15 (hace un mes proyectaban que estaría a % 45,70), según la estimación en mediana de los analistas. En este caso, las respuestas van desde $ 42,50 a $ 50 como máximo.

Este mes, participaron en las encuestas del BCU: AEE, AFAP SURA, AIC Economía y Finanzas, Aldo Lema (Vixion Consultores), Balanz, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, BBVA, Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias (CIU), CPA Ferrere, Equipos Consultores, Exante, Gletir, el banco HSBC, Instituto Cuesta Duarte (del Pit-Cnt), Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, Javier de Haedo, KPMG, Pablo Moya, Puente, PWC, República AFAP, Banco Santander, Scotiabank.