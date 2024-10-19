¿A cuánto estará el dólar a fin de año y en 2025, y qué pasará con la economía uruguaya y los precios?

Las expectativas de inflación y de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, para 2025 y 2026 se mantuvieron sin grandes cambios, según la encuesta del Banco Central (BCU) a economistas, consultoras, bancos y AFAP, correspondiente a octubre y divulgada ayer.

La encuesta indica que los analistas consultados mantuvieron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de alza del PIB en 3% para 2024. Esto es igual a las proyecciones que dieron en el pasado mes de setiembre. En tanto, las previsiones inflación quedaron en 5,2% para este año, cuando en setiembre la habían estimado en un nivel similar, de 5,3%.

Respecto a a la inflación

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, dejaron prácticamente sin cambios, sus proyecciones de suba de precios en 5,2% (en mediana) para 2024, con respuestas que van de 4,7% como mínimo a 5,9% como máximo.

Para los analistas la inflación para el año próximo cerrará en 5,78% (siempre en mediana), con respuestas que van entre 4,9% y 6,8%. Es lo mismo que estimaban en setiembre pasado, al indicar en ese momento 5,8%.

Compras en el supermercado. Foto: EFE

Para el año 2026 (de enero a diciembre), la inflación estará en 5,7%, según las estimaciones en mediana. En este caso, las respuestas fueron entre 4,87% y 7,3%. El mes pasado, los analistas esperaban en mediana para 2026 una suba de precios de 5,8%.

Todos esas expectativas de inflación, en cuanto a la mediana, están dentro de la meta que se ha propuesto el BCU de entre 3% y 6%, más cercanas a su tope máximo.

Esto significa que los consultados consideran que el BCU cumpliría la meta de inflación durante cuatro años seguidos (ya lo hizo en 2023 y la mediana de expectativas marca que lo haría en 2024, 2025 y 2026).

Actividad económica

Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), los economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman, en mediana, que el crecimiento para este año será de 3%, con respuestas que van desde 2,7% a 4%.

Para 2025, proyectan una leve desaceleración con un aumento del PIB de 2,5%. En este caso, las respuestas van desde un mínimo de 2% a un máximo de 3,8%.

En tanto, la proyección también es de 2,5% (mediana) para 2026, con 1,5% como mínimo y 3,06% máximo.

Ministerio de Economía y Finanzas: informó ayer el resultado fiscal para todo el año 2023. Foto: Leonardo Mainé

De esta manera, las proyecciones de crecimiento de la economía por parte de economistas, bancos, consultoras y AFAP se mantienen incambiadas, en cuanto a sus medianas, a las proyectadas por este mismo grupo en septiembre pasado.

En ese momento, las expectativas al alza del PIB también eran 3% para este año, y 2,5% tanto para 2025 como para 2026.

Las expectativas sobre el alza del PIB para este año por parte de los analistas coincide, además, con las proyecciones de 3,1% del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La cartera calculó los impactos del rebote de la parada técnica de Ancap, que fue mayor a lo previsto y afectó la actividad en su momento, y el hecho de que la demanda interna se haya visto favorecida desde la recuperación de la inversión, según señaló.

También estaría actuando este año el efecto rebote de la sequía de abril de 2022 a septiembre de 2023, cuyos impactos quedaron atrás.

Por su parte, el BCU proyectó recientemente que la economía uruguaya crecerá 3,5% este año, con las exportaciones como principal motor, precisamente por la reversión de los efectos de la sequía en el agro.

Billetes de dólares.

Precio del dólar

Respecto al valor de la divisa estadounidense para fines de este año, bancos, economistas, consultoras y AFAP no prevén que cambie mucho respecto a su valor actual. Así, en mediana, proyectaron que cerrará 2024 en $ 41,70 (ayer se negoció en $ 41,546). Las respuestas van de $ 38 a $ 43.

En tanto, para fines de 2025, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 43,50 (en mediana), con respuestas que van de $ 38 a $ 45,81.

Para el cierre de 2026, el dólar cotizaría $ 45,70, según la proyección en mediana de los analistas. En este caso, las respuestas van desde $ 45,70 a $51 como máximo.

Comparando con la encuesta del pasado setiembre, los analistas hicieron un pequeño ajuste al alza en sus proyecciones del dólar para 2024, 2025 y 2026.

En setiembre, los consultados estimaron que para fines de este año el dólar estaría a $ 41,30 (ahora elevaron la estimación en $ 0,40). Para fin de 2025 en setiembre lo veían a $ 43,30 (20 centésimos menos que ahora). Para el cierre de 2026, los analistas preveían en setiembre que el dólar estaría en $ 45,50 (20 centésimos menos que la proyección actual).

Este mes, participaron en la encuesta AEE, AFAP SURA, AIC Economía y Finanzas, Aldo Lema (Vixion Consultores), Balanz, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Centro de Estudios para el Desarrollo, Centro de Investigaciones Económicas, Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Equipos Consultores, Exante, Gletir, Grant Thornton, el banco HSBC, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, Javier de Haedo, KPMG, Pablo Moya, Puente, PWC, República AFAP, Banco Santander, Scotiabank.