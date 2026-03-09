Programa "Limpia Sueldos" para refinanciar deudas comenzará este martes 10 de marzo: a quiénes beneficia

A partir de este martes 10 de marzo de 2026 iniciará el programa "Limpia Sueldos", un plan que se lleva a cabo gracias a un acuerdo entre el Banco República (BROU) y las intendencias departamentales para beneficiar económicamente a un grupo de trabajadores uruguayos.

El Congreso de Intendentes fue el organismo que dio la aprobación final el pasado 25 de febrero de 2026 para que este programa se realizara.

¿Quiénes pueden acceder al plan "Limpia Sueldos" del BROU?

Bajo esta iniciativa, trabajadores municipales de todo el país podrán unificar sus deudas con préstamos únicos del BROU con tasas de interés más bajas y plazos más accesibles.

Este beneficio busca habilitar a los funcionarios de las intendencias a reorganizar su situación financiera y reducir el impacto sobre su salario disponible, según un comunicado de la Intendencia de Florida. Los organismos involucrados logran así promover mejores condiciones de financiamiento y mayor estabilidad económica para los funcionarios municipales.

Este programa de refinanciación de deudas con el BROU está destinado únicamente a funcionarios municipales de todas las intendencias del país que tengan deudas o quieran acceder un nuevo préstamo.

Sede central del Banco República. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El plan fue planteado "en el marco de la preocupación por el nivel de endeudamiento que afecta el ingreso mensual de numerosos trabajadores", según la Intendencia de Salto.

Acuerdos del BROU con COFE y Afju

Este acuerdo se suma a los que el Brou alcanzó con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) en las últimas semanas.

En una primera etapa, el BROU suscribió un acuerdo con COFE que posibilita la cancelación y reestructuración de deudas para empleados públicos, sentando un antecedente en la aplicación de este tipo de herramientas financieras.

La iniciativa está dedicada a organismos y empresas públicas o privadas que cuenten con convenio vigente con el BROU para la operativa de crédito social, lo que permite ampliar el alcance del beneficio a distintos colectivos de trabajadores, según la Intendencia de Salto.