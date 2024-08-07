¿Por qué la FNC no abrió nuevamente las puertas de su fábrica en la ciudad de Minas el pasado lunes?

La historia entre la Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) parece no tener fin. Semanas atrás, ambas partes habían firmado un acuerdo para que la planta de la FNC en Minas vuelva a operar a partir de este lunes con 59 empleados (de unos 91 que forman parte del sindicato), pero el trato no se cumplió.

Según comentó a El País el presidente de la FOEB, Fernando Ferreira, durante la semana pasada la empresa “volvió a insistir en 10 personas que pretendían no empezaran” a trabajar, planteo que le “habían comentado al sindicato en algún momento” pero que nunca lo pusieron sobre la mesa “en la negociación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)”.

Las razones

En ese marco, Ferreira dijo que desde la FOEB no estuvieron de acuerdo con dicha postura, por lo que decidieron “discutir el ingreso por antigüedad”. En este caso, el gremio realizó una contrapropuesta aceptada en parte por la FNC, ya que luego “pretendían que de esos 10, cinco no estuvieran integrándose a la plantilla”.

“Hoy estamos en esa discusión de que la fábrica pretende que esos cinco compañeros no ingresen. Como el sindicato manifestó no estar de acuerdo, la empresa suspendió la apertura. Aduce problemas de desempeño y de legajo para no contar con ellos en la dotación final de la empresa. Hoy estamos trancados”, explicó.

Nota por cierre de la planta industrial de Fabricas Nacionales de Cerveza en Minas, departamento de Lavalleja, ND 20240513, foto Ricardo Fieguerdo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Además, agregó que dicha situación es “una pena”, ya que “había mucha expectativa en la reapertura de la planta entre los compañeros y muchas ganas de volver a trabajar”.

“No nos olvidemos que hace casi cuatro meses estamos en seguro de paro. Todo mayo, junio, julio y ahora agosto. También hay una expectativa en el pueblo, en la gente del departamento, que entiende que es fundamental que la empresa siga funcionando para la economía departamental”, señaló.

En esta ocasión, Ferreira indicó que van a insistir en la negociación con la FNC para ver de qué forma podemos llegar a un acuerdo que permita que la planta vuelva lo antes posible”.

“Creo que deberíamos ser lo bastante inteligentes en el sindicato para encontrar las soluciones a este tema. Después de todo lo que se debatió durante el mes de mayo y junio, donde hay una propuesta final que se acepta por unanimidad del Gremio, creo que sería una sorpresa de parte nuestra y de la fábrica de no llegar a un acuerdo en este punto de los cinco compañeros”, destacó.

Planta de Minas de FNC. Foto: Ricardo Figueredo

Qué sigue

Consultado sobre los pasos a seguir, el sindicalista se mostró optimista “de encontrar una solución bipartita”. Sin embargo, en el caso de no llegar a un acuerdo, afirmó que la FOEB acudirá al MTSS para encontrar un rumbo a la situación.

Manifestó además que este martes habrá una reunión entre los empleados afiliados a la FOEB y las autoridades de la FNC para intentar llegar a un acuerdo. “De lo contrario, estaremos en el MTSS en los próximos días. Cada día que pasa estamos dilatando la apertura”, sentenció.