FNC cerró el nuevo acuerdo salarial con sus trabajadores y en agosto retoma operaciones de la planta de Minas

Redacción El País

Mario Arizti, ministro de Trabajo y Seguridad Social, dijo a El País que el preacuerdo laboral al que llegaron Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y el sindicato de la bebida el pasado 21 de junio y aprobado en Asamblea de Trabajadores, fue refrendado y ya cuentan con un “convenio final firme”.

Esto significa que la planta de la cervecera en la ciudad de Minas volverá a funcionar con el 60% de su plantilla el mes próximo.

“El convenio colectivo laboral quedó cerrado”, afirmó Arizti en contacto con El País, destacando que la parte laboral era muy importante en las negociaciones, dado que la empresa tenía “mucho personal”.

“Le interesa a todas las partes que la empresa siga siendo productiva”, agregó.

El personal que conservará sus puestos se irá reintegrando en forma gradual durante agosto, momento en el que también el resto de personal que se acogió a los retiros incentivados efectivizará esa decisión.

“Nos preocupa que cierren empresas, (se pierdan) puestos de trabajo y salarios dignos. Este fue un buen acuerdo laboral, no es poca cosa”, señaló el ministro de Trabajo.

Consultado sobre los avances de la “mesa económica” que se formó entre representantes de la compañía y autoridades gubernamentales con el propósito de buscar alternativas para mejorar la competitividad de la empresa, el ministro dijo que el hecho de que los trabajadores se vayan reintegrando a la misma el mes que viene, les ha dado “oxígeno” a esas negociaciones y estudios.

Planta industrial de Fabricas Nacionales de Cerveza en Minas. Foto: Ricardo Figueredo

“Nosotros dijimos que hay que cuidarse de no crear desigualdades ni asimetrías”, afirmó Arizti, en relación a que cualquier medida a ese nivel impactará a todo el sector.

Los temas de competitividad que se están manejando tienen que ver con la importación de cerveza en lata, el pago del Impuesto Específico Interno (Imesi), los costos de la energía eléctrica de la empresa y los costos portuarios, entre otros.

Las conversaciones de FNC se desarrollan ahora con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Industria y Energía (MIEM), el Ministerio de Ambiente y UTE.