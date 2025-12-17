Nuevo paro en el puerto de Nueva Palmira y negociaciones "trancadas" entre transportistas y patronal

Redacción El País

El Sindicato Único Portuario (Supra) paralizará las actividades en el puerto de Nueva Palmira a partir de este miércoles a las 9 horas debido a la instalación de una asamblea general por Consejo de Salarios. Según comentó a El País la dirigente del Supra, María Noel Ramírez, la hora de reintegro se coordinará durante la asamblea y agregó que "no se descartan tomar otras medidas sindicales".

El principal reclamo del gremio está vinculado al pago de 13 jornales asegurados aunque los trabajadores tengan menos jornales trabajados en el mes. La derogación del artículo 116 de la ley 19.787 que hace referencia al nuevo régimen que asegura un mínimo de jornales para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, derivó en un nuevo convenio firmado en 2019. Este convenio estableció jornales escalonados de cinco, nueve y 13, lo que termina generando "inestabilidad" para los trabajadores portuarios.

El Supra participó de una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la semana pasada en la que la cartera planteó una propuesta de acercamiento que según comentó Ramírez, consiste en una plantilla de trabajadores fija, aunque "por cómo está redactado resulta complejo aceptarla". "Sigue sin generar garantías", agregó. Por este motivo, el pasado jueves el Supra paralizó las actividades de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo.

La asamblea en Nueva Palmira discutirá lo planteado en el MTSS y el jueves se realizará una nueva reunión para que el Centro de Navegación (Cennave) —principal cámara empresarial marítima portuaria— y el gremio respondan a los negociadores de la cartera.

Transportistas cuestionan la situación del puerto

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) había denunciado el detenimiento de 50 camiones cargados dentro de la TCP sin poder salir y otros tantos sin entrar debido al bloqueo de la operativa la semana pasada. “Toma de rehenes a trabajadores y empresas que estaban desarrollando su actividad”, señalaron directivos de la ITPC en una comunicación.

“Esto afecta a toda la cadena logística y comercial, generando pérdidas de horas de trabajo que son fundamentales, más en esta época del año, y claramente generando más costos a las empresas alcanzadas por esta medida”, señaló la intergremial y agregó: “Es insostenible continuar con este tipo de situaciones, que se han reiterado todo el año, y que de forma urgente la ANP (Administración Nacional de Puertos) debe tomar cartas en el asunto para asegurar la normal operativa”.

Camiones. Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

“Es una falta de empatía”, señaló el presidente de la ITCP, Ignacio Asumendi, quien sostuvo que los camiones estuvieron todo el día dentro del puerto por la falta de operativa en las balanzas y agregó que las negociaciones están "trancadas".

Convenio 153 de la OIT

El MTSS y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) recibieron a varios actores del transporte nacional e internacional de carga y de pasajeros, sindicatos y gremiales en una reunión el lunes, en la que se discutió la reglamentación del convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la duración del trabajo y períodos de descanso en el transporte por carretera.

El mismo fue ratificado en Uruguay en el año 1989 aunque nunca entró en vigencia para ser aplicado en el derecho interno. "Se esta evaluando la posibilidad de estudiar un mecanismo que pueda encontrar el concenso de las partes", había indicado a El País el director nacional de Transporte, Felipe Martín y destacó la "participación heterogénea" de varios actores del sector.

Transporte de carga

La ITPC considera la aplicación del convenio como “inviable debido a la logística actual del país” ya que según sostuvo Asumendi, “reduce la productividad y el trabajo”. El presidente de la intergremial señaló que “es imposible cumplirlo en Uruguay” aunque aclaró que aún no se realizó una contrapropuesta por parte del sector patronal.

La Coordinadora de Sindicatos del Transporte –que nuclea al Sindicato Único de Transportistas de Carga (Sutcra), la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL)-- argumentó en un documento al que accedió El País que la reglamentación del convenio “generaría más trabajo, menos desocupación y mejores condiciones para los trabajadores”.

“Sobre un universo de aproximadamente 50.000 camiones, estimamos una población de 60.000 choferes. Hoy en día, el promedio semanal supera ampliamente las 70 horas, realidad que afecta la salud, la seguridad, el descanso y aumenta los riesgos laborales”, señaló la Coordinadora.

La coordinadora también sostuvo que, “Existe una millonaria evasión al Estado y una sub aportación a los trabajadores debido a diversas formas alternativas de pago. El Sutcra y el Pit-Cnt estiman que la evasión ronda los US$ 600 millones anuales, considerando sub aportaciones al BPS (Banco de Previsión Social), la DGI (Dirección General Impositiva) y la desregulación salarial”.