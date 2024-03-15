Los dos grandes elogios que hizo una de las ejecutivas más importantes del FMI a Uruguay

En un conversatorio entre el presidente del Banco Central (BCU) Diego Labat y la subdirectora gerente (la número tres en la escala) del Fondo Monetario Internacional (FMI), Antoinette Sayeh, la ejecutiva del organismo destacó la baja de la inflación en Uruguay y como el país es “pionero” y “ejemplo” en integrar la visión económica y la protección ambiental con productos innovadores en deuda.

“Uruguay y la economía global: desafíos y oportunidades para lograr un crecimiento sustentable”, celebrado ayer en el BCU, consistió en preguntas y respuestas mutuas entre Labat y Sayeh. La ejecutiva del FMI (exministra de Finanzas de Liberia) estuvo dos días en Uruguay y mantuvo reuniones con Labat, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, entre otras autoridades y empresarios.

“Es realmente impresionante lo que usted y otras autoridades de Uruguay y el público en general han estado impulsando y a lo que se han comprometido en el frente climático. Creo que han sido realmente pioneros y es impresionante el ejemplo que están sentando para otros países a nivel climático”, remarcó Sayeh.

La subdirectora gerente del FMI recordó las conversaciones “energizantes” que se dieron en octubre pasado en las reuniones anuales del Fondo y el Banco Mundial en Marrakech, “donde fue anunciado el éxito que Uruguay tuvo” al acordar con el Banco Mundial un préstamo innovador que contempla una reducción en la tasa de interés si el país sobrecumple metas ambientales.

“Hay bastantes lecciones que los países pueden aprender en base a esto en lo que ustedes han estado trabajando”, añadió.

Respecto a la inflación, Sayeh remarcó que “pasar de casi 10% en (12 meses a) setiembre de 2022 a 4,7% en (en 12 meses a) febrero de este año es un gran progreso” y añadió que “es una señal de la mejora en la credibilidad del BCU. Se han hecho cosas de forma que permiten que se sienta el progreso en la economía y eso es muy importante”.

Labat también destacó la caída de la inflación y señaló que su gestión señaló “muy claramente que la inflación es nuestro objetivo central”.

Además recordó que el BCU no interviene en el mercado de cambios desde agosto de 2021. “No renegamos de ese instrumento, pero creo que es lo que nos ha dado credibilidad” en el combate a la inflación, añadió Labat.

A nivel general (no solo para Uruguay), Sayeh dijo que no se puede cantar victoria antes de tiempo en la baja de la inflación y “es importante que los hacedores de política no saquen el pie del pedal”.

“Es muy importante, porque si no los efectos son considerables” sobre todo en las personas de menores ingresos, apuntó.

Labat concluyó que “uno no puede festejar la victoria, queda mucho por hacer” y que “el FMI ha sido de gran ayuda técnica (en mejorar los mecanismos de transmisión de la política monetaria) y lo agradecemos”.