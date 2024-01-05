Los argumentos del Banco Central para bajar la tasa y la advertencia de uno de los directores sobre el dólar

Redacción El País

El Banco Central (BCU) publicó ayer las minutas de la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) de la semana pasada, tras la cual el directorio resolvió bajar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, al pasar de 9,25 a 9%.

Según indicó ayer el regulador, para tomar la decisión de recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM), el Copom “realizó una valoración positiva de la permanencia de la inflación en el rango, de la convergencia gradual de las expectativas hacia el rango objetivo y el funcionamiento general de los canales de transmisión de la política monetaria”.

A partir de ese escenario, sumado a las proyecciones del BCU, fue que el directorio decidió una reducción de la TPM de 25 puntos básicos, “entendiéndose conveniente que la instancia de política monetaria mantuviera los esfuerzos para que la inflación continuara su convergencia hacia el centro del rango meta”, argumentó.

De acuerdo con las minutas de la reunión, la decisión de baja de tasas fue adoptada por unanimidad del directorio del BCU. En ese sentido, el presidente del Central, Diego Labat y el vicepresidente, Washington Ribeiro, votaron a favor de la reducción de la TPM. En tanto, si bien el director Ignacio Berti acompañó la decisión de la mayoría del directorio, entendió que “los últimos resultados en materia inflacionaria reafirman la posición que venía sosteniendo en los anteriores Copom, en cuanto a que hay espacio para bajar” la TPM “en forma más acentuada”.

De acuerdo con Berti, la inflación subyacente “ha caído en forma significativa en los últimos meses y actualmente se ubica en valores cercanos al 4%”. Asimismo, señaló que las expectativas de inflación “también muestran una tendencia sostenida a la baja”.

Sin embargo, indicó que “el desalineamiento cambiario no se ha corregido, sino que se ha profundizado en el último trimestre del año”.

Por ese motivo, argumentó que el BCU “está pagando tasas reales expostsuperiores al 5%, lo que genera un costo parafiscal significativo”. Sobre este punto, Berti advirtió que esos “niveles elevados de tasas dificultan la necesaria recuperación del tipo de cambio real hacia valores más cercanos a su equilibrio”. Es por todos esos argumentos que, a juicio de Berti, “la baja aprobada es insuficiente en atención a los problemas de falta de competitividad y escaso crecimiento de la economía uruguaya”.