El Banco Central redujo la Tasa de Política Monetaria tras su última reunión del año

Tras su última reunión del año, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central del Uruguay (BCU) redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, al pasar de 9,25% a 9%. De este modo, se trata de la sexta baja de la tasa, luego de haber comenzado el año en 11,5%.

Esta decisión se da en un contexto donde la inflación está en su menor registro desde 2005 y sus expectativas se encuentran en mínimos históricos, según comunicó el BCU esta tarde.

La inflación se ubicó en 4,96% en el mes de noviembre, manteniéndose por sexto mes consecutivo dentro del rango meta del gobierno (3%-6%). Por su parte, la inflación subyacente se situó en 4,20%.

“El escenario internacional está pautado por el dinamismo positivo de la actividad económica en Estados Unidos y la desaceleración en la Zona Euro y en China. La inflación tuvo una caída mayor a lo esperado, aunque a ritmo lento, principalmente como consecuencia del descenso en el precio del petróleo. En ese marco, en diciembre la Reserva Federal (Fed) decidió mantener la tasa de interés por tercera vez consecutiva. En la región, Brasil muestra menor dinamismo de su economía, en particular por el menor crecimiento agropecuario. En Argentina, se espera un incremento de la inflación y una reducción del nivel de actividad”, destaca el comunicado.

En tanto, la actividad en Uruguay presentó en el tercer trimestre del año un crecimiento de 1,0% desestacionalizado y se ubicó 0,2% por debajo del nivel de un año atrás. “Por otra parte, las proyecciones de corto plazo sugieren que la economía continuaría en crecimiento en los dos trimestres siguientes”, agregó el comunicado.

A partir de este panorama, resultados y proyecciones, el BCU afirmó que “el Copom realizó una valoración positiva de la permanencia de la inflación en el rango, de la convergencia gradual de las expectativas hacia el rango objetivo y el funcionamiento general de los canales de transmisión de la política monetaria”.

“Se entiende conveniente que la instancia de política monetaria mantenga los esfuerzos para que la inflación continúe su convergencia hacia el centro del rango meta”, señaló.