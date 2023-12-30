El dólar cerró el año 2023 con una caída “punta a punta” de casi 3%: ¿Qué estuvo detrás?

En el cierre de 2023, el dólar bajó por segundo año consecutivo al retroceder 2,62%. Sin embargo, el descenso de este año fue más moderado que el que se había registrado en 2022, cuando el dólar en Uruguay tuvo la mayor caída anual en 13 años (bajó 10,35%), al desacoplarse de lo que había sucedido con la divisa a nivel mundial.

Así, el billete verde bajó 2,62% en el año “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de 2022). En pesos, el retroceso fue de $ 1,05 al comparar la cotización de ayer con la del último día hábil del año pasado. Mientras que al comparar la cotización promedio del año con la del promedio de 2022, la divisa estadounidense cayó 5,7%.

El descenso de la moneda norteamericana en 2023 no fue un fenómeno exclusivo de Uruguay, dado que la baja de la divisa se observó en toda América Latina, a excepción de Argentina y Venezuela.

Cotización del dólar

La política monetaria, llevada adelante por el Banco Central (BCU) -a través de la cual logró la baja de la inflación-, fue uno de los factores que incidió en que el peso uruguayo se fortaleciera ante el dólar en el año, aunque menos que lo que lo había hecho en 2022.

El BCU mantuvo como instrumento de política monetaria la tasa de interés de referencia (el “precio” del dinero), sin intervenir directamente en el mercado de cambios. La última vez que el regulador intervino fue el 31 de agosto de 2021. Sin embargo, en 2023 el BCU recortó la Tasa de Política Monetaria (TPM) en seis oportunidades, pasando de un valor de 11,5% al 9%. . Esto podría haber implicado un apuntalamiento del dólar para los agentes, dado que al bajar la tasa de interés, se quita algo de atractivo a los títulos en pesos.

Durante la primera mitad del año, el dólar no tuvo una tendencia clara y se fueron alternando aumentos con caídas. Sin embargo, fue en estos primeros meses en los que se dieron las dos bajas mensuales más importantes, que llevaron a que el acumulado anual fuera siempre negativo: en enero, cuando retrocedió 3,47%, y en junio, cuando cayó 3,54%, siendo esta la mayor caída mensual del año.

En la segunda mitad de 2023 la tendencia fue al alza sobre el inicio del semestre, con cuatro aumentos consecutivos registrados en julio, agosto, setiembre y octubre. La suba de cuatro meses consecutivos fue una situación que no ocurría desde principios de 2021. Incluso en el mes de octubre, se dio el mayor aumento mensual de la divisa, con una suba de 3,69%. Este incremento fue además el mayor desde el mes de marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia del covid-19 en Uruguay. Estos aumentos llevaron a que la moneda cotizara en algunas jornadas por arriba de los $ 40, pero sin lograr el acumulado anual positivo. De los 12 meses, en seis ocasiones bajó y en otras seis subió.

El menor valor diario del dólar en 2023 se dio el 30 de junio, cuando cotizó en $ 37,408. A su vez, este valor fue el mínimo en casi tres años y medio. El máximo se verificó el 1 de noviembre, con una cotización de $ 40,02 y significó el mayor incremento desde el 30 de diciembre de 2022.

Cotización de diciembre

En el último mes del año, la divisa bajó 0,25%. Durante los primeros 15 días las variaciones fueron al alza, con un acumulado mensual positivo, pero en las últimas jornadas se dieron descensos que revirtieron la situación. De las 20 sesiones operativas, hubo 11 en las que el dólar cotizó a la baja y nueve en las que lo hizo al alza. El mínimo se dio el 1 de diciembre, cuando cotizó en $ 38,974, mientras que el máximo se dio el 13 de diciembre, con un valor de $ 39,96.

Por su parte, el valor promedio del dólar durante el último mes del año fue de $ 39,30, una caída de 0,63% respecto a noviembre.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar bajó respecto a la jornada anterior unos 30 centésimos para la compra y 20 centésimos para la venta, cerrando en $ 37,60 y $ 40,10, respectivamente. En el año la baja para ambas cotizaciones fue de $ 1,10 y en el mes de diciembre, el retroceso fue de 30 centésimos para la compra y 20 centésimos para la venta.

En la jornada de ayer, el dólar cotizó en promedio en $ 39,022, con una caída de 0,06% respecto a la sesión previa. Este viernes, la divisa estadounidense cotizó con precios que oscilaron entre $ 38,85 y $ 39,25, para cerrar finalmente en el mínimo, con un caída de 0,64%, respecto al anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en el mes de diciembre se realizaron un total de 704 transacciones por un monto equivalente a US$ 403,3 millones. Ayer el total de transacciones fue de 33 por U$S 16,5 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar cerró el 2023 con un caída anual de 7,21%. Ayer, el valor de cierre se mantuvo estable y cerró en 4,8413 reales.

En Argentina, la divisa oficial subió 0,06% y cerró en $ 808,45. En el año, el dólar en Argentina acumuló una suba de 356,34% y subió 124,26% en diciembre. En tanto, el dólar blue cerró ayer en $ 1.025.

Además Competitividad cambiaria acumuló 22 meses de caída En noviembre, la competitividad externa de los productos uruguayos medidos en dólares subió 2,44%, según los datos publicados ayer por el Banco Central (BCU). Este aumento es el segundo consecutivo, ya que en el mes de octubre la suba fue de 1,28%. Sin embargo, a nivel interanual (al comparar con igual mes del año anterior), el índice de tipo de cambio cayó 1,55%, con lo que ya son 22 los meses consecutivos en los que el indicador de tipo de cambio real anual retrocede. El último aumento se registró en enero de 2022, cuando mejoró 1,64%, respecto del año anterior. El aumento de la competitividad de noviembre respecto a octubre -que conlleva una caída en los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares, en relación con la de sus principales socios comerciales- se explicó por una ganancia de competitividad, tanto frente a los países extraregionales como frente a los de la región. En relación con los primeros, la competitividad subió 0,24% en la comparación mensual, con lo que configuró el segundo aumento seguido, dado que en octubre había subido 2,93%. Al analizar el indicador por país, se vio una mejora respecto a todos los relevados, con excepción de Estados Unidos y China, que cayeron 1,02% y 0,07%, respectivamente. El aumento más importante se dio frente a México (4,08%), seguido de España (1,28%), Alemania (1,21%), Reino Unido (1,16%) y, por último, Italia (1,13%). Al evaluar lo sucedido respecto a los socios de la región, el índice subió 5,18% en su comparación mensual. Este incremento se dio luego de que en el mes previo retrocediera 0,69%. La suba en el indicador se explicó por un aumento respecto de los dos países considerados: frente a Argentina, subió 7,78%, y frente a Brasil, se incrementó un 2,91%. Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales.

El riesgo país bajó 5,4% y cerró en 70 puntos

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, bajó cuatro unidades (5,4%) y cerró en 70 puntos básicos. La caída se dio con una cotización estable en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos americanos). En el mes, el UBI subió dos puntos básicos (2,9%). Ayer, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU) recortó la tasa de política monetaria, en este caso, 25 puntos básicos y fijó el nuevo valor objetivo en 9%.