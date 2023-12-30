El Banco Central decidió otro recorte de tasas al cierre del año

Redacción El País

Tras su última reunión del año, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central del Uruguay (BCU) redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos de 9,25% hasta 9%. Es la sexta baja de tasas desde inicios de este año cuando era de 11,5%. La decisión se da en un contexto donde la inflación está en su menor registro desde 2005 y sus expectativas se encuentran en “mínimos históricos”, según comunicó el BCU este viernes.

La inflación se ubicó en 4,96% en el mes de noviembre, manteniéndose por sexto mes consecutivo dentro del rango meta del gobierno (3-6%). Por su parte, la inflación subyacente se situó en 4,20%.

En tanto, el comunicado del BCU señaló que las expectativas de inflación a 24 meses se redujeron en los últimos tres meses cerrados a noviembre, alcanzando “mínimos históricos”. El promedio de las tres medidas monitoreadas por el BCU se ubica en 6,50%, viéndose un descenso en todos los indicadores: analistas (6,10%), mercados financieros (6,39%) y empresas (7%).

En tanto, el comunicado manifestó que las proyecciones del Central exhiben una reducción de la inflación esperada a 24 meses (al cierre de 2025), ubicándola en 5,3%, manteniéndose dentro del rango durante todo ese período “como resultado de la política monetaria, la reacción favorable de las expectativas y la dinámica salarial. En particular, la proyección sitúa la inflación en 4,9% para el cierre del año 2024”, agregó.

“El escenario internacional está pautado por el dinamismo positivo de la actividad económica en Estados Unidos y la desaceleración en la Zona Euro y en China. La inflación tuvo una caída mayor a lo esperado, aunque a ritmo lento, principalmente, como consecuencia del descenso en el precio del petróleo. En ese marco, en diciembre la Reserva Federal (Fed, de Estados Unidos) decidió mantener la tasa de interés por tercera vez consecutiva. En la región, Brasil muestra menor dinamismo de su economía, en particular, por el menor crecimiento agropecuario. En Argentina, se espera un incremento de la inflación y una reducción del nivel de actividad”, destacó el comunicado.

En tanto, la actividad en Uruguay presentó en el tercer trimestre del año un crecimiento de 1,0% desestacionalizado y se ubicó 0,2% por debajo del nivel de un año atrás. “Por otra parte, las proyecciones de corto plazo sugieren que la economía continuaría en crecimiento en los dos trimestres siguientes”, analizó.

A partir de ese panorama, el Central afirmó que “el Copom realizó una valoración positiva de la permanencia de la inflación en el rango, de la convergencia gradual de las expectativas hacia el rango objetivo y del funcionamiento general de los canales de transmisión de la política monetaria”. En este sentido, entendió “conveniente que la instancia de política monetaria mantenga los esfuerzos para que la inflación continúe su convergencia hacia el centro del rango meta”.

El Copom fijó las fechas para las reuniones de 2024: serán el jueves 22 de febrero, el miércoles 10 de abril, el jueves 16 de mayo, el martes 16 de julio, el viernes 16 de agosto, el martes 8 de octubre, el jueves 14 de noviembre y el lunes 23 de diciembre.