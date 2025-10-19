Lo que planteó el gobierno de Orsi ante 190 países miembros del FMI a través del ministro argentino Luis Caputo

Redacción El País

Esta semana se celebraron las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington DC (Estados Unidos). Al igual que todos los países miembros, el gobierno de Yamandú Orsi hizo una presentación ante los restantes 190 países del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI. La misma se realizó a través de Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía del gobierno argentino de Javier Milei. Además, Uruguay tuvo un rol destacado al ser uno de los comentaristas del documento que se presentó en uno de los comité.

La presentación de Uruguay la hizo Caputo, ya que ese Argentina tiene la titularidad de la “silla” en el comité (que comparten dicho país, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay). La declaración fue preparada por la delegación uruguaya (algo habitual en estas reuniones), que estuvo encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa.

La declaración señaló que "en el segundo trimestre de 2025, la actividad económica (en Uruguay) continuó creciendo, con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,1% en comparación con el mismo período de 2024. Para todo el año, se proyecta un crecimiento del PIB real del 2,6%".

Respecto al mercado laboral, el gobierno de Orsi dijo ante el FMI que "mostró notables mejoras interanuales en junio de 2025. La tasa de empleo ascendió al 59,5%, casi un punto porcentual más que en junio de 2024, mientras que la tasa de actividad alcanzó el 64,2%, un aumento de 0,4 puntos en el mismo período. La tasa de desempleo disminuyó al 7,3%, en comparación con el 8,1% del año anterior. El empleo formal ha seguido creciendo de forma sostenida en los últimos años".

Comité Monterio y Financiero Internacional del FMI en las reuniones en Washington DC. Foto: FMI.

La situación de la inflación fue destacada

Leída a través de Caputo, la declaración de la delegación uruguaya, remarcó que "la inflación en Uruguay se ha mantenido dentro del rango de tolerancia del Banco Central durante más de dos años" y que en 2025, tiene "una tendencia sostenida a la baja, impulsada por el debilitamiento global del dólar estadounidense y la disminución de las expectativas de inflación", lo que la llevó "a caer al 4,25% (en 12 meses) en septiembre, por debajo de la meta oficial del BCU del 4,5%".

"La postura monetaria se mantiene contractiva, con el objetivo de mantener la inflación cerca de la meta, reducir las disparidades entre la inflación de bienes transables y no transables, y reforzar la convergencia de expectativas", añadió la declaración.

El gobierno destacó además que "a septiembre de 2025, las expectativas de inflación alcanzaron el 4,6%, lo que refleja una alineación sostenida con la meta del BCU y la desaparición de la brecha de credibilidad después de casi 20 años".

"El BCU inició su ciclo de flexibilización monetaria en julio. Este proceso se basa en su compromiso de alcanzar la meta de inflación del 4,5%, respaldado por una política monetaria contractiva, una mejor comunicación del BCU y reforzado por la política fiscal y las pautas del gobierno para la negociación colectiva", enfatizó el documento.

Guillermo Tolosa, presidente del BCU, y Gabriel Oddone, ministro de Economía. El País.

La política fiscal

El equipo liderado por Oddone y Tolosa enfatizó en el principal comité del FMI que "en 2024, el déficit fiscal del gobierno central-Banco de Previsión Social alcanzó el 3,3% del PIB" y que "ante esta situación, junto con los gastos diferidos, la recaudación anticipada de impuestos (en 2024) y los compromisos de gasto heredados de la administración anterior, las nuevas autoridades propusieron una ley de Presupuesto quinquenal que describe una estrategia de consolidación fiscal".

Esa reducción del déficit, por un total de 1,5 puntos porcentuales del PIB, permitiría "lograr un superávit primario del 0,1% del PIB en el balance fiscal estructural para 2029", indicó la delegación uruguaya.

"Este ajuste se verá impulsado por un aumento gradual de los ingresos, respaldado por una administración tributaria modernizada y más eficiente, un mayor control de la evasión, la implementación del Impuesto Mínimo Global y la racionalización de determinados instrumentos tributarios, manteniendo el gasto prácticamente constante como porcentaje del PIB", se explicó.

"Como se indica en la ley de Presupuesto presentada al Parlamento uruguayo, la actual administración no solo ha preservado la regla fiscal introducida por su predecesora, sino que también la ha reforzado para potenciar su papel en la gestión de la política fiscal", expresó.

El equipo uruguayo en Washington DC recordó que el país "mantiene una sólida posición externa, respaldada por los amplios activos de reserva del BCU, que totalizaron US$ 18.520 millones a septiembre de 2025".

"Incluso en un escenario altamente adverso, el BCU habría requerido US$ 16.050 millones, lo que subraya la resiliencia del país ante shocks externos", acotó.

En ese aspecto, concluyó que "el régimen cambiario flexible, en consonancia con una posición sostenible en cuenta corriente, continúa apoyando la estabilidad macroeconómica al mejorar la capacidad de la economía para absorber shocks externos".

"Uruguay destaca en el volátil panorama mundial"

Caputo leyó en la declaración que "Uruguay destaca en el volátil panorama mundial actual por sus sólidas instituciones y su compromiso con la sostenibilidad ambiental".

Luis Caputo, Ministro de Economía de Argentina EITAN ABRAMOVICH/AFP

En ese sentido, el gobierno de Orsi remarcó ante los 190 países miembros del FMI que, "según Freedom House, Uruguay cuenta con una larga tradición de gobernanza democrática y defiende sistemáticamente los derechos políticos y las libertades civiles, obteniendo una puntuación de 96 sobre 100".

Además "el país ocupa el puesto 13 a nivel mundial en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el puesto 29 en libertad económica, según la Fundación Heritage", añadió.

"Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, más del 98% de la electricidad de Uruguay se generó a partir de fuentes bajas en carbono", se expresó.

"Estos logros refuerzan la posición de Uruguay como el país con el spread soberano (diferencial de tasas respecto a EE.UU.) más bajo de la región".

Oddone se refirió a los planteos de EE.UU. sobre los organismo multilaterales

Estas reuniones del FMI y el BM estuvieron marcadas por el planteo que hizo el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent sobre que básicamente ambos organismos debían volver a su rol original. Por un lado que el Fondo "refuerce sus actividades de supervisión y que lo haga con objetividad e imparcialidad", principalmente en la "estabilidad macroeconómica y financiera" (dejando de lado áreas como "la climática y la igualdad de género").

En tanto, solicitó que el BM se encargue de "inversiones que aumenten el acceso a energía asequible y confiable (de todas las fuentes), reduzcan la pobreza e impulsen el crecimiento" y que se impulsen "reformas políticas que permitan el florecimiento del sector privado".

Entrevistado en el programa Punto de Encuentro de radio Universal, Oddone dijo que "esto confirma algo que ha venido siendo anunciado por la administración de Donald Trump" -que también lo planteó el presidente estaduniondense en la Asamblea de Naciones Unidas- y es "una mirada diferente y crítica de lo que se ha venido haciendo a nivel de los organismos en los últimos años y claramente configura un desafío de reacomodamiento de las instituciones".

"Uno lo que percibe en las instituciones financieras es que hay precaución, hay cierto cuidado, en relación a los temas porque hay claramente un cambio de orientación en el principal contribuyente de todos esos organismos y probablemente esto tenga consecuencias", contó Oddone.

"Nosotros lo vemos con atención, estamos atentos hacia dónde los organismos van a moverse. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestro alineamiento de asesoramiento con todos ellos, como si nada hubiera pasado y ya iremos viendo qué cosas ocurren en las próximas semanas", expresó el ministro.