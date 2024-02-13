La situación en los mercados financieros y qué se puede esperar en 2024

Redacción El País

Nobilis (compañía especializada en gestión de patrimonio) presentó una nueva edición de su informe anual “Perspectivas 2024”, en el que se resumen los principales hechos que acontecieron en los mercados financieros durante el año pasado y se comparte una visión para este año.

En referencia a los mercados financieros, indicaron que en el año anterior los bonos y acciones entregaron retornos que están por encima de sus promedios históricos. Además, la renta fija de grado inversor terminó con ganancias del 5,5% y las de alto rendimiento con retornos de un 13,7%. Por otro lado, la renta variable de los países desarrollados subió un 23,7%, mientras que las de países emergentes un 9,8%. En el informe Nobilis también destacó el retorno de los instrumentos en moneda local, tanto en Unidades Indexadas (UI) como en pesos a tasa fija, generando así rentabilidades en dólares entre 11% y 21% en la mayoría de los casos.

Además, sostienen que este buen desempeño de los títulos en moneda local se debió principalmente a que el Banco Central (BCU) viró de su instancia de política monetaria contractiva hacia una de política monetaria neutral. Por otro lado, esperan que para el 2024 la economía global desacelere de 2,6% a 2,4% (con los países desarrollados creciendo al 1,2% y los emergentes al 3,9%, según datos del Banco Mundial).

A su vez, se espera un rebote de la actividad local, en medio de un contexto global más estabilizado para los países emergentes en general, con recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) y un dólar estable, lo que llevaría al Producto Interno Bruto (PIB) a crecer a niveles de 2,5% y 3,5%.

En referencia al impacto del contexto global en el precio de los activos locales, el comportamiento de la Fed en 2024 va a incidir directamente en el precio de los bonos uruguayos en dólares y en el valor de esta moneda a nivel global.

“Mirando a futuro se destaca el atractivo de la renta fija. Las tasas permanecen altas y el riesgo inflacionario parece haber quedado atrás. Si bien los spreads se han comprimido, los rendimientos siguen siendo elevados”, dijo Mauricio Tchilingirbachian, analista de Mercados y Productos en Nobilis.

Por otro lado, de cara a 2024 los rendimientos de la renta fija siguen siendo superiores a los históricos y eso es motivo de optimismo para los inversores, que deben esperar buenos retornos ajustados por riesgo para los portafolios en los próximos años, según el informe.