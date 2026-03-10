La Federación Rural se queja de “la carga sobre el sector productivo” por los combustibles y muestra sus cálculos

"Si en los últimos 12 meses el precio del gasoil 50S hubiese acompañado la corrección observada en el Precio de Paridad de Importación (PPI, que calcula la Ursea), el valor actual debería ubicarse en $ 41,40 por litro en lugar de los $ 48,90, precio vigente al 28 de febrero”, dice un informe de la Federación Rural (FR), al que accedió El País. Cabe señalar que desde el 1° de marzo, el precio del gasoil 50S bajó a $ 47,32 por litro. De todas maneras, hay una diferencia de 14,2%. “Esta brecha en los precios a lo largo del año, sumado al aporte obligatorio al fideicomiso del transporte urbano, da un sobrecosto total de US$ 185 millones en los últimos 12 meses”, asegura.

La FR calcula que, en términos productivos, tomando como referencia un novillo en cuarta balanza a US$ 5,50 por kilo y un peso promedio de 300 kilos por cabeza, ese monto equivale a 112.182 novillos listos para faena y su equivalente en soja sería 462.751 toneladas a un precio de US$ 400 por tonelada.

De acuerdo con datos oficiales de Ancap, el consumo de gasoil 50S en el mercado interno alcanzó 1.108 millones de litros en los últimos 12 meses. Considerando el aporte de $ 3 por litro destinado al fideicomiso y un tipo de cambio promedio de $ 40,30 por dólar, la transferencia anual asociada supera los US$ 83 millones, por ese concepto, estimó la gremial.

Adicionalmente, al considerar el diferencial entre el precio que indicaba el PPI —calculado por la Ursea— y el precio de venta al público efectivamente decretado por el Poder Ejecutivo, se estima un sobrecosto adicional cercano a US$ 102 millones en el mismo período, dice la FR.

El inforem presenta un gráfico sobre cómo ha sido la evolución de ambas variables para el período comprendido entre enero de 2023 y la actualidad, y muestra que al analizar el período marzo 2025-febrero 2026, el PPI registró una caída acumulada de 18,6%, mientras que el precio al público del gasoil 50S disminuyó apenas 4% en el mismo lapso.

“Si además se considera la evolución del tipo de cambio y se analiza el precio del gasoil en dólares, se observa que, lejos de disminuir, el combustible aumentó 5,2%. Esto se explica porque la baja del tipo de cambio fue superior a la reducción aplicada en el precio en pesos, generando un incremento efectivo en moneda extranjera”, agrega.

En el período enero 2023-febrero 2025, el diferencial de precios implicó un sobrecosto estimado en torno a US$ 30 millones. Sin embargo, en los últimos 12 meses dicha cifra se triplicó, alcanzando aproximadamente US$ 102 millones, según la gremial.

La FR considera que este diferencial impacta directamente en la competitividad del sector productivo nacional, cuyos precios de venta están determinados por el mercado internacional.

“En este contexto, cualquier incremento relativo de los costos internos debe ser

absorbido por los productores, quienes no pueden trasladarlo a precios. En consecuencia, se consolida una brecha persistente entre el precio de referencia internacional y el precio efectivamente trasladado al mercado interno, generando un sobrecosto significativo que erosiona la competitividad del sector productivo”, concluye.