La economía uruguaya creció 3,4% en el primer trimestre del año, al influjo de una buena temporada turística

Al influjo de una buena temporada turística, la economía uruguaya creció 3,4% en el primer trimestre del año frente a igual período de 2024 y se expandió 0,5% respecto al último trimestre del año pasado (desestacionalizado), según el Informe de Cuentas Nacionales divulgado esta tarde por el Banco Central (BCU). Precisamente, la autoridad monetaria hizo referencia a que "los servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas mostraron un desempeño positivo, impulsados principalmente por la demanda de turistas no residentes y, en menor medida, por la demanda de los hogares" uruguayos.

En el comparativo del primer trimestre de 2025 frente al mismo período de 2024, según el BCU, "desde el enfoque de la producción, se destaca la incidencia positiva de las actividades de Industria manufacturera, Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios, y Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas, parcialmente contrarrestada por la menor actividad de Energía eléctrica, Gas y Agua".

"Desde el enfoque de la demanda, se registró un incremento tanto de la demanda interna como de la demanda externa. En lo referente a la demanda interna, se produjo un aumento del Gasto de Consumo Final y de la Formación Bruta de Capital. El Gasto de Consumo Final creció tanto por el mayor Gasto de Consumo Final de Hogares como del Gasto de Consumo Final del Gobierno. La Formación Bruta de Capital se expandió debido a la mayor Formación Bruta de Capital Fijo (inversión) y la menor desacumulación de existencias", explicó el reporte.

"Por el lado de la demanda externa, se verificó un crecimiento de 4,2% en el volumen físico de las Exportaciones, mientras que las Importaciones aumentaron 5,6% en la comparación interanual, resultando en una reducción de la demanda externa neta en términos de volumen físico respecto al mismo trimestre del año anterior", añadió.

Exportaciones. Foto: archivo El País

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), el socio de Vixion Consultores, Aldo Lema puntualizó que la actividad creció por encima de lo estimado por el Índice Mensual de Actividad Económicas y en línea con las expectativas de analistas.

También Lema hizo hincapié en el efecto que generó Ancap, ya que su refinería estuvo en producción a diferencia del primer trimestre de 2024 cuando todavía estaba detenida por la parada técnica.