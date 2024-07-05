La decisión del Banco Central sobre las redes de cobranza respecto a juegos de azar y apuestas ilegales

Redacción El País

El Banco Central (BCU) extendió a los Proveedores de Servicios de Pago y Cobranza (tales como Abitab y RedPagos) el alcance del marco reglamentario orientado a prevenir que a través de sus servicios puedan generarse transacciones asociadas a juegos de azar y apuestas ilegales.

Según un comunicado del BCU, para ello se incorporó en la parte cuarta del Libro IX de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos el artículo 171.1 (Prohibiciones): “Los Proveedores de Servicios de Pago y Cobranza deberán disponer de mecanismos de prevención adecuados para evitar que por su intermedio se canalicen transacciones de dinero asociadas a los juegos de azar y apuestas ilegales de cualquier naturaleza”.

"Esta normativa, que ya se aplicaba a las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE), tiene el objetivo de contribuir a la protección de los usuarios, en un sistema de pagos sólido, eficiente, innovador y accesible", añadió el Central.

Publicidad de apuestas en TV

La decisión se tomó mediante una resolución del directorio del BCU en su reunión semanal del pasado miércoles.

Allí la autoridad monetaria indicó que al incluir a Proveedores de Servicios de Pago y Cobranza es "para que estos tengan la obligación de adoptar las medidas conducentes a prevenir que a través de sus servicios pueda generarse tal incumplimiento".

En los considerandos de la resolución, el directorio del Central indicó que "del marco jurídico que trata lo referente a juegos de azar y apuestas on line surge la ilegalidad en la prestación de servicios de esa naturaleza a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares cuando la actividad no se encuentre autorizada por la autoridad competente".

La autoridad competente es la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que de hecho ha bloqueado los dominios de varias plataformas de juego on line que operaban en Uruguay.

También ha establecido multas y apercibimientos por publicidad de sitios de apuesta on line no autorizados.

