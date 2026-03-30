La cooperativa uruguaya que exporta miel a Estados Unidos y Europa y que ahora accedió a un crédito para duplicarlas

La cooperativa uruguaya Pueblo Apícola, integrada por productores familiares de miel de distintos departamentos del país, ya exporta su producción a Europa y Estados Unidos, y busca dar un salto en volumen durante la actual zafra. Para ello, accedió a un crédito por US$ 350.000 por parte del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), con el objetivo de fortalecer su inserción internacional y duplicar sus exportaciones de miel, principalmente hacia la Unión Europea.

El financiamiento permitirá aumentar el capital de giro y sostener ese crecimiento.

Según explicó la vicepresidenta de Inacoop, Flavia Carretto, el apoyo responde a un plan de expansión que apunta tanto a incrementar los volúmenes exportados como a diversificar mercados. “Están proyectando incrementar los volúmenes de exportación y diversificar mercados, por lo cual solicitaron el apoyo y el acompañamiento de Inacoop”, señaló.

Pueblo Apícola nuclea a productores de departamentos como Rivera, Soriano, Río Negro y Tacuarembó, y ha logrado posicionarse en destinos exigentes. En ese sentido, Carretto destacó las condiciones de la producción de la cooperativa: “Es una cooperativa que se está posicionando en un mercado que es difícil, pero tiene condiciones de calidad que le permiten acceder a estos mercados internacionales”.

Producción de miel. Foto: Pueblo Apícola.

El proyecto financiado prevé alcanzar un volumen de exportación de hasta 500.000 kilos de miel, lo que implicaría un salto relevante respecto a su operativa actual y consolidaría su presencia en el exterior.

Además del crecimiento en ventas, la iniciativa abre la puerta a la incorporación de nuevos integrantes. El objetivo es sumar productores en la medida en que mejoren sus niveles de productividad y puedan integrarse al circuito exportador.

“Esto permitiría incorporar a nuevos productores y seguir generando productos de calidad que van a mercados internacionales”, concluyó Carretto.

Producción de miel. Foto: Pueblo Apícola.

El financiamiento aprobado por Inacoop en esta ocasión apunta a acompañar el crecimiento de la cooperativa durante la actual zafra uruguaya, en un contexto en el que busca ampliar su capacidad exportadora y consolidar su inserción en mercados internacionales.