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La cooperativa uruguaya que exporta miel a Estados Unidos y Europa y que ahora accedió a un crédito para duplicarlas

Pueblo Apícola, que vende a Estados Unidos y a la Unión Europea, recibió US$ 350.000 de Inacoop para crecer y poder ampliar su presencia internacional.

El País
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30/03/2026, 03:30
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Producción de miel. Foto: Pueblo Apícola.

La cooperativa uruguaya Pueblo Apícola, integrada por productores familiares de miel de distintos departamentos del país, ya exporta su producción a Europa y Estados Unidos, y busca dar un salto en volumen durante la actual zafra. Para ello, accedió a un crédito por US$ 350.000 por parte del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), con el objetivo de fortalecer su inserción internacional y duplicar sus exportaciones de miel, principalmente hacia la Unión Europea.

El Inacoop se reunió con Castillo que destacó que "es una gran herramienta" para acuerdos como el de China

El financiamiento permitirá aumentar el capital de giro y sostener ese crecimiento.

Según explicó la vicepresidenta de Inacoop, Flavia Carretto, el apoyo responde a un plan de expansión que apunta tanto a incrementar los volúmenes exportados como a diversificar mercados. “Están proyectando incrementar los volúmenes de exportación y diversificar mercados, por lo cual solicitaron el apoyo y el acompañamiento de Inacoop”, señaló.

Pueblo Apícola nuclea a productores de departamentos como Rivera, Soriano, Río Negro y Tacuarembó, y ha logrado posicionarse en destinos exigentes. En ese sentido, Carretto destacó las condiciones de la producción de la cooperativa: “Es una cooperativa que se está posicionando en un mercado que es difícil, pero tiene condiciones de calidad que le permiten acceder a estos mercados internacionales”.

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Producción de miel. Foto: Pueblo Apícola.

El proyecto financiado prevé alcanzar un volumen de exportación de hasta 500.000 kilos de miel, lo que implicaría un salto relevante respecto a su operativa actual y consolidaría su presencia en el exterior.

Además del crecimiento en ventas, la iniciativa abre la puerta a la incorporación de nuevos integrantes. El objetivo es sumar productores en la medida en que mejoren sus niveles de productividad y puedan integrarse al circuito exportador.

“Esto permitiría incorporar a nuevos productores y seguir generando productos de calidad que van a mercados internacionales”, concluyó Carretto.

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Producción de miel. Foto: Pueblo Apícola.

El financiamiento aprobado por Inacoop en esta ocasión apunta a acompañar el crecimiento de la cooperativa durante la actual zafra uruguaya, en un contexto en el que busca ampliar su capacidad exportadora y consolidar su inserción en mercados internacionales.

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