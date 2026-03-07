El Inacoop se reunió con Castillo que destacó que "es una gran herramienta" para acuerdos como el de China

El Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) presentó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) los principales avances de su gestión, entre los que se destacan la generación de 750 puestos de trabajo directos a través de convenios con organismos públicos, nuevas líneas de financiamiento para el sector y mayores recursos destinados a la vivienda cooperativa.

La presentación se realizó durante una sesión ampliada del directorio del instituto, que contó con la participación del ministro de Trabajo, Juan Castillo, y parte de su equipo. En la instancia también estuvieron presentes los integrantes del directorio de Inacoop y delegados sociales de la Junta del Fondo para el Desarrollo (Fondes).

Durante el encuentro, las autoridades del organismo detallaron las políticas públicas impulsadas en los últimos meses y el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, especialmente en el marco del Comité Nacional para el Año Internacional de las Cooperativas 2025.

Uno de los puntos destacados fue la renovación y ampliación de convenios con distintas entidades del Estado. Estos acuerdos permiten sostener unos 750 empleos directos y representan un volumen de contrataciones públicas superior a los US$ 19 millones anuales, dentro de un sector que en su conjunto genera cerca de 30.000 puestos de trabajo en el país.

En paralelo, el Programa de Formación Cooperativa (Proccop), orientado a la capacitación y asistencia técnica para cooperativas, duplicó su presupuesto y alcanzó una inversión de $ 75 millones. Según informó el instituto, el objetivo es fortalecer las capacidades de gestión y acompañar el crecimiento del cooperativismo en todo el territorio.

Juan Castillo en presentación de Índice de Conflictividad Laboral. Foto: Leonardo Mainé.





En el área de compras públicas, Inacoop anunció el lanzamiento de una línea piloto de financiamiento por $ 8 millones destinada a facilitar la participación de cooperativas en contrataciones del Estado. El instituto prevé ampliar este instrumento durante el año tanto en recursos disponibles como en número de organizaciones beneficiarias.

Asimismo, se prevé reforzar el apoyo a emprendimientos autogestionados mediante mayor asistencia técnica y nuevas líneas de financiamiento orientadas a impulsar proyectos productivos y potenciar su inserción en mercados externos.

En materia de vivienda cooperativa, el organismo incrementó a $ 30 millones los fondos destinados al mantenimiento de complejos ya finalizados. El apoyo contempla un tope de $ 9 millones por cooperativa y apunta a mejorar las condiciones de un modelo habitacional que alcanza a aproximadamente el 5% de los hogares del país.

De cara a 2026, Inacoop definió una serie de prioridades estratégicas, entre ellas la consolidación de la economía social y solidaria, la realización de un censo del sector cooperativo y de las sociedades de fomento rural, así como el ejercicio de la presidencia uruguaya en la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM).

El instituto también impulsará un espacio de intercambio entre cooperativas del Mercosur y la Unión Europea. En ese marco, aprobó recientemente una experiencia piloto que busca duplicar este año las exportaciones de miel hacia el bloque europeo por parte de cooperativas.

Viviendas. Foto: archivo.

Tras la reunión, el ministro Castillo valoró el papel que cumple Inacoop dentro del sistema productivo y destacó la importancia de dotar al organismo de herramientas para enfrentar los desafíos futuros.

El jerarca señaló que el presupuesto asignado busca atender “las demandas y los desafíos que tiene por delante este instituto” y advirtió que procesos como el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podrían generar impactos en el mundo del trabajo y en el sector cooperativo.

Castillo también mencionó los acuerdos comerciales con China y sostuvo que estos escenarios obligan a fortalecer las capacidades del país para dinamizar la producción, la industria y el empleo.

“Inacoop es una gran herramienta que hace a la economía solidaria. Es un instrumento que precisamos tener siempre bien aceitado, a los efectos de ver y contemplar esos desafíos que tenemos”, afirmó.

El ministro resaltó además el rol del instituto en contextos de crisis empresarial. En situaciones de despidos o cierre de compañías, indicó, el organismo puede facilitar procesos de reconversión hacia modelos cooperativos, brindando asesoramiento, financiamiento e información para que los trabajadores se organicen y continúen la actividad productiva bajo un esquema autogestionado.