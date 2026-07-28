Hoy martes 28 de julio la DGI pagará la devolución de IRPF con origen en la declaración jurada: cómo cobrar

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzará a pagar la devolución de IRPF con origen en declaraciones juradas este martes 28 de julio de 2026 para un grupo de personas, según detalla el calendario de la campaña 2026 del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF).

Los contribuyentes que pueden cobrar este martes son aquellos que hayan presentado la declaración jurada de IRPF antes del 15 de julio y presenten un saldo a favor según sus ingresos correspondientes al año 2025. La DGI detalló que todos aquellos que cumplan con esa obligación tributaria después del 15 de este mes recibirán su crédito en agosto, si les toca cobrar uno.

El plazo para presentar la declaración jurada de IRPF finaliza el 31 de agosto. Las personas obligadas a realizar el trámite que no lo hagan antes de la fecha límite pueden estar expuestas a una multa económica.

Cómo saber si tengo devolución de IRPF para cobrar

A través de la consulta de devoluciones de IRPF, los contribuyentes pueden averiguar si les toca recibir un crédito. Para consultar el monto y el estado de la devolución, los usuarios deben ingresar con identidad digital al servicio en línea de DGI "consulta de devoluciones". También se puede realizar la consulta por la app de DGI.

Cómo se cobra la devolución de IRPF

La DGI incluye varias modalidades de cobro para que los contribuyentes reciban el pago de una devolución, en caso de que les corresponda:



Depósito bancario : para recibir el pago por este medio, se debe realizar un trámite previo en el banco de preferencia del contribuyente

: para recibir el pago por este medio, se debe realizar un trámite previo en el banco de preferencia del contribuyente Redes de cobranza (Abitab y RedPagos)

(Abitab y RedPagos) Certificados de crédito: solamente si es trabajador independiente

El cobro lo puede realizar el titular del crédito o un representante, según DGI. En caso de ser el titular, se deben presentar los siguientes documentos:



Documento de identidad (cédula de identidad o documento extranjero con el que figura inscripto en el RUT)

Tarjeta de RUC (formulario 2/504), si es trabajador independiente o constancia de inscripción (formulario 6301 o 6351)

Para devoluciones originadas en declaraciones 1103 de núcleo familiar, puede cobrar cualquiera de los dos cónyuges presentando su documento de identidad.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Si un representante del contribuyente es quien realiza el cobro, se deberá realizar un trámite ante el RUT previamente, en Montevideo, o en la dependencia de la DGI que corresponda. En ese trámite, se debe presentar un poder que lo faculte específicamente a cobrar créditos ante la DGI, por cuenta del titular. No es necesario que realicen dicho trámite los representantes ya inscriptos en la DGI con los vínculos: madre, padre, tutor o curador, aclara el organismo estatal.

Cómo presentar una declaración jurada de IRPF

DGI compartió en su página web cuáles son los pasos a dar para presentar una declaración jurada en 2026:

Ingresar a la declaración jurada en línea o a través de la app de DGI con su identidad digital. Revisar los datos precargados. Según la DGI, la primera línea del formulario detalla si el contribuyente tiene un saldo a pagar o un crédito para cobrar en base a los datos precargados correspondientes al año 2025. En este paso se pueden editar los datos o sumar otros que no figuren. Si la persona está conforme con el resultado, puede confirmar la declaración. Confirmar la declaración después de verificar que todos los datos precargados sean correctos. De surgir un saldo para pagar, se puede generar los boletos de pago en el momento e incluso realizar el pago en línea, como también en redes de cobranza. De surgir una devolución, la DGI revisará los datos e informará si aprueba la devolución o si se presentan observaciones. Se recibirá la notificación de SMS al celular ingresado por el contribuyente.

DGI también compartió un video con un tutorial para presentar la declaración jurada en línea:

¿Quiénes están obligados a presentar una declaración jurada de IRPF en 2026?

La DGI especificó a través de una comunicación oficial que las personas que tienen que presentar declaración jurada de IRPF son los trabajadores dependientes que se encuentran en las siguientes situaciones:

Superaron en el año fiscal 2025 los $ 963.510 nominales y no percibieron ingresos en el mes de diciembre de 2025.

Superaron en 2025 los $ 963.510 nominales y percibieron ingresos de más de un empleador (multi ingreso).

No superaron en 2025 los $ 963.510 nominales, pero tuvieron ingresos de más de una institución pagadora (multi ingreso) en forma simultánea y no presentaron el formulario 3100.

Optaron por la reducción del 5 % en los anticipos por el régimen de núcleo familiar.

La entidad tributaria indica que la categoría de multi ingreso también incluye a los trabajadores de la construcción, salud y educación, entre otros.

Si estos contribuyentes optan por declarar de forma individual, el formulario a presentar es el 1102. De hacer la declaración como núcleo familiar, corresponde presentar con el formulario 1103.

Fachada de la Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

En cuanto a los trabajadores independientes, la DGI informó que deberán presentar la declaración jurada de IRPF los trabajadores profesionales y no profesionales que hayan prestado servicios personales fuera de la relación de dependencia durante el año 2025 y no hayan tributado IRAE por esas rentas. A estas personas les corresponde presentar el formulario 1102 si declaran de forma individual, y el formulario 1103 si declaran como núcleo familiar.

La DGI agrega que también deberán presentar el formulario 1302 para declarar el IVA servicios personales, salvo que en su declaración del IRPF no hayan declarado este tipo de rentas.