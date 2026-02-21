Gastronómica en concurso de acreedores, ¿qué resolvieron los inversionistas y qué dice la sindicatura?

Luego de presentarse a concurso voluntario, la empresa gastronómica Produits de France SAS–propietaria de la boulangerie y cafetería Saint Germain y de la pizzería y fábrica de pastas italiana Piazza Italia– esperó conocer la resolución de la asamblea de obligacionistas por el incumplimiento de pagos. Los pequeños ahorristas no llegaron al mínimo de votos necesario para ejecutar la garantía de forma anticipada y se espera que se cumpla el plazo el próximo 17 de marzo para que se efectúe de manera automática.

Produits de France incumplió el pago de interés y capital respecto al bono negociable de renta fija de 8% (Bono Produits de France) colocado en 2024 en la plataforma uruguaya de crowdfunding Crowder, uno de los primeros de utilizar esta nueva forma de financiamiento en Uruguay. La inversión mínima en ese bono era de 1.000 Unidades Indexadas (UI), lo que significaba que se podía adquirir las obligaciones negociables desde $ 6.452,8 (a valor de la UI de hoy).

El juez Letrado de Concurso de 1º Turno (Leonardo Méndez) decretó el concurso voluntario de Produits de France con fecha 6 de febrero y designó a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como síndico del caso –habitual encargado en procesos concursales–.

En solo tres días luego de colocar las obligaciones en 2024, Produits de France captó el interés de 327 pequeños ahorristas que aportaron 5.240.000 UI (unos US$ 770.832 en ese momento). Estos fueron notificados el pasado 26 de enero del incumplimiento del pago del interés previsto, cuando Crowder informó a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) esa novedad.

La asamblea

Luego de un plazo de 45 días en los que la empresa incumpla el pago a inversores (que vence el 17 de marzo), la garantía se ejecutará de manera automática, según explicaron directivos de Crowder a El País. El pasado 13 de febrero, la asamblea de obligacionistas de Produits de France no llegó a la cantidad de votos necesaria para hacerlo antes de tiempo.

Una vez que se cumpla el plazo, Lideco discutirá con todos los acreedores una propuesta de continuidad que presente la empresa en la que, como alternativa, podría plantearse ejecutar un porcentaje de la garantía otorgada. En el caso de que eso suceda, Lideco debería solicitar a Crowder convocar a una nueva votación de obligacionistas, según explicaron fuentes de la plataforma.

Saint Germain, boulangerie y cafetería. Saint Germain.

La garantía que se puso a disposición por parte de la empresa fue la cesión de crédito de los flujos de cobranza que procesa con tarjetas de crédito. Es decir, el crédito que tiene Produits de France con la empresa encargada del procesamiento electrónico de pagos.

La empresa TotalNet es la única encargada de procesar los pagos de Produits de France. Ejecutivos de la compañía señalaron a El País que se trata de una situación usual y agregaron que, conforme con lo que indique el procedimiento, se aguardará la notificación con los pasos a seguir en caso de que se ejecute la garantía.

Integrantes de Lideco indicaron a El País que, de haberse ejecutado la garantía anticipada, se habría retenido el 100% de las ventas con tarjeta, por lo que la empresa no podría pagar a proveedores, sueldos y continuar sosteniendo el negocio.

Concurso

Según el informe contable preliminar de enero a octubre de 2025 presentado a Crowder, la firma identifica “problemas de rentabilidad estructural”. “El alto servicio de deuda hace impostergable la incorporación de un socio estratégico para respaldar este proceso de mejora operativa y de rentabilidad con capital, de la mano de una reestructura financiera que nos dé el tiempo necesario para alcanzar estos objetivos”, expone Produits de France en el informe cuatrimestral presentado a Crowder en setiembre del año pasado.

La empresa sostuvo en el documento que lo que explica esta baja significativa fue la facturación del local de Punta Carretas Shopping, cuyo consumo se ubicó un 25% por debajo de lo esperado. En setiembre, la empresa constató ventas por $ 14.180.648 y en diciembre alcanzó $ 13.783.391.

Con motivo de su insolvencia de pagos, Produits de France se presentó a concurso de acreedores de forma voluntaria en febrero de este año y en agosto se espera realizar una asamblea de acreedores para analizar un posible convenio de pago, quita u otra alternativa financiera que revierta la situación.

Pizza de Piazza Italia. Piazza Italia.

Según explicaron desde Lideco, si el 50% de los integrantes de la asamblea aprueba la propuesta, la empresa comenzaría a pagar sus deudas. En cambio, si desaprueba o la insolvencia es importante, la empresa puede decidir cesar su actividad antes de esa fecha. En ese caso, desde Lideco señalaron que se procura realizar una venta en bloque para poder mantener el valor del negocio en su conjunto y no hacer un remate por partes.

Desde Lideco sostuvieron que la sindicatura se encuentra en pleno proceso de verificación de créditos.

La empresa

Produits de France fue la segunda empresa en buscar financiamiento a través de la única plataforma de crowdfunding (financiamiento colectivo) de Uruguay. La primera fue la firma de servicios de portería remota y seguridad para edificios Foxsys.

En cuatro años, la empresa alcanzó cuatro establecimientos propios y tenía previsto que la colocación de bonos negociables lograra una nueva inversión en equipamiento, reperfilamiento de pasivos y la apertura de tres locales.

Pese al incumplimiento de pagos con Crowder y los obligacionistas, Produits de France asegura al final del documento presentado a la plataforma que mantiene al día las certificaciones correspondientes con la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), aunque “están pendientes de regularizar obligaciones corrientes dentro del marco de la gestión de liquidez de corto plazo”.