FNC proyecta inversión y el sindicato cuestiona que será pagada "entre el Estado y los trabajadores"

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) analiza realizar una inversión de US$ 14 millones para concentrar su producción de cerveza en la planta de Montevideo, luego de resolver el cierre de la fábrica de Minas (de la marca Patricia), donde se encuentra la línea de latas de la compañía. El proyecto, que todavía no está confirmado, forma parte de la reestructura con la que la empresa busca continuar fabricando en Uruguay y mejorar su competitividad frente a los productos provenientes de otros países de la región. Sin embargo, desde el Sindicato de FNC señalaron que serán "entre el Estado y los trabajadores" quienes "van a pagar esa inversión".

Según informó FNC en un comunicado este martes, la eventual inversión permitiría instalar una nueva línea de latas en Montevideo, planta donde actualmente se concentra la matriz productiva de la compañía. Con ese equipamiento, la empresa podría elaborar nuevos productos y formatos, ampliar su oferta y avanzar en la sustitución de importaciones.

Sin embargo, la compañía condicionó la concreción de la inversión a que se implementen “cambios profundos adicionales” que permitan reducir los actuales costos de producción y hagan viable la continuidad de la actividad industrial en el país. En ese marco, FNC mantiene conversaciones con el gobierno y con el sindicato y las partes acordaron volver a reunirse el próximo miércoles 26 de agosto.

La propuesta empresarial abrió ahora una nueva etapa de negociación, ya que además del cierre de la planta de Minas, la compañía pretende avanzar con una reestructura de personal en Montevideo, reduciendo allí otros 21 puestos de trabajo, además de los 59 trabajadores que ya se ven afectados en Minas. También revisarán una serie de beneficios laborales acordados durante las últimas dos décadas, según explicó a El País el presidente del Sindicato de FNC, Bruno Pastorino.

El dirigente señaló que durante la última instancia de negociación la empresa confirmó que, a su entender, concentrar toda la actividad en Montevideo es la única alternativa para preservar la producción industrial de cerveza en Uruguay.

“Lo que quedó del día de ayer (martes) fue la confirmación de la fábrica, que puso sobre la mesa que la única posibilidad para que la industria nacional se quede en Uruguay es concentrar la producción en Montevideo, lo que implica el cierre de la planta de Minas”, sostuvo Pastorino.

Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre para el sindicato es qué ocurrirá con los 59 trabajadores de la fábrica de Minas. De acuerdo con Pastorino, la empresa no aseguró la absorción de ese personal en Montevideo y planteó que la nueva línea de latas podría generar, como máximo, unos 20 puestos de trabajo.

En base a eso, el dirigente afirmó que FNC mantiene sobre la mesa esa reducción adicional de 80 trabajadores entre Minas y Montevideo como parte de la reestructura necesaria para concentrar la producción en la capital. Ese planteo se complementa, según dijo, con la intención de revisar beneficios y compensaciones que fueron acordados entre la empresa y el sindicato a lo largo de los últimos 20 años.

Entre esos conceptos mencionó aspectos vinculados a formas y evaluación de tareas, clasificación de categorías y compensaciones extraordinarias que actualmente se encuentran “por encima de los laudos”.

Cierre de fabrica de FNC en Minas en 2024. Foto: Ricardo Figueredo

Para el sindicato, la combinación entre el cierre de Minas, la reducción de personal en Montevideo y la revisión de estos acuerdos implica que una parte sustancial del costo de la inversión anunciada terminaría siendo absorbida por los trabajadores. Además, opinó que el cierre de la planta minuana “es un ahorro” para la empresa.

“Entendemos que gran parte de esa inversión de US$ 14 millones la estamos pagando los trabajadores, porque, además de eso, nos dijeron (FNC) que las negociaciones con los ministerios, principalmente el de Economía, van por buen camino. Lo que nosotros sacamos como conclusión es que entre el Estado y los trabajadores vamos a pagar esa inversión que va a terminar haciendo la empresa”, afirmó Pastorino.

Pese a los cuestionamientos, Pastorino dijo a El País que el sindicato no rechaza que FNC realice una nueva inversión en el país. Sostuvo que la incorporación de equipamiento puede aportar previsibilidad sobre la continuidad de la producción, aunque planteó reparos acerca de cómo se distribuirán los costos de la reestructura.

“Cuando hablamos de inversión, nadie se quiere negar a eso, al contrario, lo vemos con buenos ojos, porque eso garantiza trabajo en el corto y mediano plazo”, sostuvo. Sin embargo, señaló que el sindicato entiende que, considerando los ahorros derivados del cierre de Minas, los puestos que la empresa pretende eliminar y la eventual revisión de compensaciones, la compañía quedaría como la principal beneficiada del proceso.

El próximo paso del sindicato será reunir a su mesa directiva para evaluar la situación y definir la postura que llevará a la nueva negociación tripartita prevista para el miércoles próximo. Allí, según Pastorino, el gremio pretende discutir en primer lugar qué ocurrió desde 2024 hasta ahora para que FNC volviera a plantear el cierre de Minas y, además, obtener mayores certezas acerca de la inversión anunciada.

“Queremos ver la viabilidad certera de esa inversión, que no sean espejos de colores”, agregó.

Latas de cerveza. Foto: Freepik.

El sindicato también pedirá explicaciones sobre la posible reducción de 80 puestos en Montevideo. Pastorino afirmó que, con la información que hasta el momento recibió el gremio, no encuentra una justificación clara para ese número y planteó que podría estar asociado a cambios tecnológicos derivados de la nueva inversión.

La opinión de Orsi

En tanto, el presidente de la República, Yamandú Orsi, también se refirió este miércoles a la situación de FNC y lamentó el cierre de la planta de Minas por su impacto sobre el empleo. El mandatario recordó que la decisión empresarial no surgió ahora, sino que ya había sido planteada durante 2024 y finalmente fue postergada.

“La empresa viene manifestando que están tomando decisiones a nivel regional que obviamente a nosotros nos complican”, señaló Orsi.

Yamandú Orsi en rueda de prensa Foto: Estefanía Leal

El presidente indicó que el gobierno mantiene conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Intendencia de Lavalleja y la propia empresa para analizar alternativas para los trabajadores afectados. También expresó preocupación por el destino del “patrimonio” que posee la compañía en la capital departamental.

Orsi sostuvo que, según la información que maneja, FNC está realizando propuestas para buscar alternativas para los trabajadores que perderán sus puestos en Minas, aunque remarcó el impacto negativo de la decisión.

“Sé que la empresa está haciendo ofrecimientos para que los trabajadores tengan la mejor salida”, afirmó. De todos modos, agregó que “nunca es buena noticia” el cierre de una planta industrial.

Como contrapartida, el mandatario destacó que FNC proyecta incrementar su inversión en Montevideo, donde la empresa pretende concentrar su producción.

Prioridad para los puestos de trabajo

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, explicó que el proceso de negociación con FNC venía desarrollándose también con participación del MEF y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Según señaló, el gobierno había solicitado previamente a la empresa la presentación de un plan estratégico que permitiera analizar con mayor precisión el futuro de sus operaciones. En la última instancia, FNC trasladó formalmente la forma en la que pretende reorganizar su producción y confirmó que dejará de producir en Minas.

Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Estefanía Leal/El País.

A partir de ahora, el conflicto regresará al ámbito tripartito. Castillo indicó que el sindicato ya realizó una asamblea en la planta de Minas este martes y que el MTSS convocó una nueva reunión para la próxima semana, instancia en la que espera recibir propuestas del gremio y analizar posibles alternativas desde el Poder Ejecutivo.

“La inversión de US$ 14 millones es una estrategia de la empresa y una inversión importante en determinadas condiciones para la planta de Montevideo”, sostuvo el ministro.

Castillo aseguró en rueda de prensa que el principal objetivo del gobierno durante la negociación será reducir al máximo el impacto laboral de la reestructura y preservar la mayor cantidad posible de empleos.

“Los trabajadores son la prioridad número uno”, afirmó.

El ministro señaló que el Poder Ejecutivo espera conocer con mayor detalle qué alternativas planteará FNC para el personal alcanzado por el proceso y agregó que el caso también genera preocupación desde una perspectiva de descentralización productiva.

“Nosotros queremos estimular la inversión en el interior del país, que es donde faltan más plantas industriales”, concluyó.

El País también intentó comunicarse con la Intendencia de Lavalleja, pero no obtuvo respuesta.