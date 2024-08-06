El Poder Ejecutivo pide venia al Parlamento para un nuevo vicepresidente del Banco Central; ¿quién es?

Redacción El País

El Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo la solicitud de venia para designar a Martín Inthamoussu como nuevo vicepresidente del Banco Central (BCU).

El cargo quedó vacante luego que Diego Labat renunciara a la Presidencia del BCU para ser el ministro de Economía y Finanzas a partir de 2025 en caso que el candidato nacionalista Álvaro Delgado gane las elecciones.

En lugar de Labat, asumió el hasta entonces vicepresidente Washington Ribeiro, dejando vacante ese cargo.

Martín Inthamoussu. Foto: gentileza.

Ahora, el Poder Ejecutivo solicitó la venia para designar al consultor independiente, Martín Inthamoussu como vicepresidente.

Hasta ahora Inthamoussu se venía desempeñando como asesor de Presidencia del BCU, desde marzo de 2020, en áreas como Dirección General, Innovación Financiera y ESG, según su perfil de LinkedIn.

También fue asesor del Directorio de Ancap entre junio de 2019 y marzo de 2020.

Previamente fue gerente de Operaciones y Tecnología en SURA Asset Management y jefe de Operaciones de la firma, en la que estuvo cinco años.

Anteriormente estuvo en instituciones financieras como Afinidad AFAP y Credit Andorra.

Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Montevideo y tiene un MBA por la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires.