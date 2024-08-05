Las bolsas de Asia, Europa y EE.UU. se desploman en "lunes negro" y criptomonedas también, ¿qué está detrás?

En base a EFE

Las bolsas de Asia, encabezadas por los mercados de Japón, Corea del Sur y Taiwán, se desplomaron este lunes, siguiendo las caídas globales de la pasada semana y ante los temores a que se desate una recesión en la economía de Estados Unidos. También las principales bolsas europeas tuvieron pérdidas, superiores al 2% y el Bitcoin y Ether, (las dos criptomonedas de referencia, sufren caídas importantes.

La situación en Asia

El Nikkei se precipitó al cierre de sesión un 12,4%, su segunda mayor caída histórica, arrastrado, además de por el pesimismo alrededor de EE.UU., por el fortalecimiento del yen, fomentado por la última subida de tasas de interés del Banco de Japón (BoJ).

La semana pasada el BoJ subió los tipos de interés por segunda vez este año, y el yen aceleró su repunte frente al dólar y el euro, después de que una débil divisa nipona hubiera sido favorable para el Nikkei durante el primer semestre, invirtiéndose ahora la inercia.

La Bolsa de Seúl, por su parte, cayó este lunes un 8,77% al cierre de las operaciones.

La plaza surcoreana, al igual que el resto de las asiáticas, se ha visto hoy afectada por las caídas con las que cerró la semana pasada Wall Street a raíz de un preocupante informe sobre la situación del mercado laboral estadounidense en EE.UU. en julio que hace pensar en una posible recesión.

La tasa de desempleo de EE.UU. subió dos décimas en julio y se situó en el 4,3%, el dato más alto desde octubre de 2021.

Los inversores globales temen que el recorte de tasas de interés que se prevé que aplique la Reserva Federal estadounidense en septiembre pueda llegar demasiado tarde para aliviar la mala situación del mercado laboral.

Las bolsas asiáticas comenzaron las caídas en este "lunes negro" para los mercados. CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS

En Taiwán, el principal índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró con una bajada del 8,35% este lunes tras perder 1.807,21 puntos, lo que marca el mayor descenso en una sola sesión en su historia.

Las tecnológicas isleñas, arrastradas por las estadounidenses, fueron las más perjudicadas: los títulos de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips del mundo, perdieron un 9,75% al término de la sesión, al igual que Hon Hai (Foxconn), ensamblador de numerosos productos de Apple, cuyos papeles retrocedieron un 9,92%.

En menor medida, las bolsas de Hong Kong, Shanghái y Shenzhen también cerraron en números rojos, con pérdidas respectivas del 1,46%, el 1,54% y el 1,85%.

El impacto amortiguado en estas plazas se debe en parte al carácter predominantemente doméstico sobre todo de las bolsas de China continental, y a la subida del yuan, la divisa nacional, que permitiría al banco central de la segunda economía mundial más margen para la flexibilización monetaria.

Así, el yuan se revalorizó este lunes frente al dólar hasta su nivel más alto en los últimos siete meses siguiendo la tendencia del yen japonés.

Las caídas también se han extendido a los mercados del Sudeste Asiático. El peor parado fue el de Kuala Lumpur, que se desplomó por encima del 4,5%, mientras que los índices de Manila y Bangkok fueron los que mejor resistieron con caídas en torno al 2,5%.

En Australia el índice ASX 200 cayó al cierre un 3,7%, lo que situó al indicativo en su punto más bajo en los últimos dos meses.

Bolsas europeas inician con caídas

Las principales bolsas europeas cerraron este lunes una nueva sesión en rojo, con descensos que superaron el 2% en algunos casos, ante el temor de los inversores a que la economía de EE.UU. entre en recesión.

Madrid bajó, un 2,34%; Milán, un 2,27%; Londres, un 2,04%; Fráncfort, un 1,82%; y París, un 1,42%.

El Euro Stoxx 50, el índice que agrupa a las mayores empresas europeas por capitalización, se dejó el 1,45%.

Bolsa de Nueva York también a la baja

En Wall Street, los principales índices abrieron en negativo, con descensos acusados de grandes empresas tecnológicas.

A la hora de cierre de los mercados europeos, el tecnológico Nasdaq se dejaba un 2,9%; el S&P 500, un 2,5%; y el Dow Jones, un 2,2%.

"La volatilidad se ha disparado a medida que crecen las preocupaciones sobre la economía estadounidense y algunas de las principales empresas tecnológicas no logran cumplir con las expectativas", explica el analista de mercados Manuel Pinto.

Los indicadores de actividad del sector servicios publicados este lunes en EE.UU. (ISM y PMI) no aclararon la situación.

Javier Molina, analista senior de la plataforma de inversión eToro, apunta también a la subida de tipos en Japón que ha reducido las ventajas de endeudarse en yenes para comprar activos denominados en otras divisas.

Durante buena parte de la sesión, los inversores se dirigieron a la renta pública, sobre todo a la considerada más segura, como la alemana, lo que elevó el precio de los bonos y redujo su rentabilidad.

La situación cambió al cierre y la deuda pública europea terminó repuntando. El rendimiento del bono alemán escaló hasta el 2,184%.

Criptomonedas se desploman

El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, se desplomaba este lunes más del 13%, hasta el entorno de los US$ 51.300, y el Ether, la segunda más importante del sector, casi un 18% hasta los US$ 2.258,27, en un contexto negativo para los mercados de forma global.

El director de España y Portugal de Binance, (proveedor de infraestructura de criptomonedas y ecosistema 'blockchain', Javier García de la Torre, argumenta que el precio de las criptomonedas se ve afectado por el creciente temor a una recesión en EE.UU., además, de a las continuas tensiones geopolíticas.

En este sentido, explica que las tensiones en los mercados mercado han llevado a la reasignación de capital lejos de los activos de mayor riesgo, "con las monedas digitales todavía percibidas en gran medida como tales".

Este movimiento se ha visto agravado por la reciente dinámica de la carrera presidencial estadounidense, que algunos participantes en el mercado consideran potencialmente menos favorable para las criptomonedas como clase de activo.

Por último, indica que en el mercado de criptomonedas, los meses de verano (en el hemisferio Norte) son históricamente más lentos que otros del año, con rendimientos sistemáticamente menores, por lo que es posible que esta dinámica estacional "también esté entrando en juego".