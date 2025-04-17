El Pit-Cnt acusa a Paycueros de "provocar", de "despreciar la institucionalidad" y de "actitud irresponsable"

Redacción El País

Los 50 despidos efectuados ayer por parte de la curtiembre Paycueros, hicieron que la central sindical Pit-Cnt emitiera un comunicado en el que expresa su solidaridad con la Unión de Obreros Curtidores (UOC) y denuncia a la empresa por "violar de forma unilateral un acuerdo negociado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)", además de acusarla de "provocar" y de "despreciar la institucionalidad".

En el documento, el Pit-Cnt explica que los trabajadores despedidos se encontraban en seguro de paro hace siete meses; periodo en el cual se concretaron reuniones tripartitas y bipartitas. Durante la última instancia, el MTSS a través de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) propuso una prórroga del seguro de paro por tres meses y el acceso a cursos de formación profesional. Ante esto, la empresa y los trabajadores habían acordado de manera verbal el entendimiento de las medidas.

Planta de Paycueros. Foto: Presidencia de la República.

"Sin embargo, este martes, Paycueros rompió unilateralmente el acuerdo, rechazó la firma del acuerdo del MTSS y presentó en su lugar un convenio en el que desconoce a la UOC y al propio Ministerio como interlocutores válidos", indica el comunicado y agrega: "Frente a esta grave situación, el sindicato ha resuelto un paro de 48 horas, la instalación de una carpa frente a la planta y acciones de movilización sostenidas hasta el lunes, dónde se volverá a evaluar la situación".

Obreros en la planta de Paycueros. Foto: Presidencia de la República.

"Instamos al MTSS a que rechace esta actitud provocadora de la empresa, que demuestra no solo un desprecio por la institucionalidad y las organizaciones sindicales, sino que además actúa con una enorme irresponsabilidad y desprecio hacia nuestra clase", dice el Pit-Cnt.