Paycueros da marcha atrás con el preacuerdo alcanzado y despide a 50 empleados, ¿qué pasó?

Redacción El País

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) y la empresa se reunieron el pasado viernes para dejar sin efecto los 50 despidos y 150 envíos al seguros de paro que habían anunciado el pasado 1° de abril. Sin embargo, en la mañana de este miércoles se efectuaron los 50 despidos debido a que la empresa "rompió el preacuerdo", según relató a El País el presidente de la UTP, Antonio Ferreira.

Un convenio redactado en instancias bipartitas entre Paycueros y la UTP y al que accedió El País establecía que, "la empresa solicitará a la Dirección Nacional de la Seguridad Social (Dinass) del MTSS, por única vez y de forma extraordinaria una nueva prórroga del seguro de paro por 90 días para la totalidad de los trabajadores". *

Por otra parte, indica: "A partir del 15 de abril de 2025 y hasta el 25 de abril de 2025 inclusive, la empresa ofrece a los trabajadores antedichos, por única vez y en forma extraordinaria, la posibilidad de egresar de la misma con la causal despido con un incentivo del 10% sobre todos los haberes laborales que le corresponda a cada uno de ellos".

El documento tenía previsto ser firmado por las partes ayer, pero Paycueros se retractó y no efectuó la firma. De hecho, comunicó a parte de los trabajadores esta mañana sus despidos a través de la intervención de un escribano público. "No hubo un comunicado por parte de la empresa", denunció el sindicalista durante una convocatoria frente a la fábrica ubicada en Paysandú.

Obreros en la planta de Paycueros. Foto: Presidencia de la República.

Ferreira señaló que "esta fue una propuesta del MTSS" y agregó que la cartera "no tomó postura alguna". En ese sentido, señaló que si bien el gremio está dispuesto a dialogar, la relación con las partes se torna cada vez más compleja para llegar a un futuro acuerdo en próximas instancias.

Por otra parte, explicó que hoy comenzaron las medidas de paro por tiempo indeterminado.

*En una primera versión se informó que el MTSS había redactado el documento. A los involucrados y los lectores, las disculpas del caso.