El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, le pone un freno a la reducción de la jornada laboral y pide que los robots aporten al BPS

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Luis Alfredo Fratti, consideró que los “robots deberían aportar del Banco de Previsión Social” (BPS) y que ahora no es el momento para una reducción de la jornada laboral.

Fratti planteó que “los robots autónomos deberían contribuir al sistema de seguridad social”, para aportar al financiamiento de las jubilaciones, aclarando que su propuesta no consiste necesariamente en crear un impuesto a los robots en Uruguay, sino en establecer una contribución destinada específicamente al sistema previsional.

“Si cada vez más tareas son realizadas por máquinas y disminuye la cantidad de trabajadores que realizan aportes, el sistema podría enfrentar dificultades para financiar las jubilaciones”, señaló entrevistado en el programa “Quién es quién” de Diamante FM.

La discusión comenzó a partir de una pregunta sobre la transformación del trabajo rural y si esa tecnología aplicada al agro debería pagar impuestos. Fratti respondió que la tecnología no elimina necesariamente todo el trabajo, sino que lo transforma.

Alfredo Fratti Foto: Difusión

Sin embargo, marcó una diferencia entre las máquinas que necesitan una persona para ser operadas y los robots completamente autónomos. Explicó que, en el caso de las máquinas agrícolas, todavía suele existir una persona encargada de conducirlas.

En cambio, el debate sobre el impuesto a los robots en Uruguay debería concentrarse en aquellos equipos que funcionan sin trabajadores detrás. Su propuesta, según explicó, no apunta a gravar cualquier máquina ni a cargar el costo sobre los productores agropecuarios, sino a los robots autónomos, entendidos como dispositivos que no requieren una persona para realizar su tarea.

“Yo estaba hablando de los robots”, recalcó. Fratti rechazó que la solución deba plantearse exclusivamente como un impuesto, ya que mientras un impuesto se dirige a Rentas Generales, un aporte previsional se vincula con el financiamiento del sistema de jubilaciones.

“A mayor aplicación de tecnología y monto de inversión, mayor efectividad para combatir los costos de producción”.





Según propuso, el aporte debería tener un destino determinado y servir para sostener a quienes ya están jubilados, además de a la futura jubilación de los trabajadores actuales. Su planteo no está limitado al campo, sino que sería un mecanismo general. Aclaró que no estaba planteando un aumento de los aportes para los productores, sino una contribución vinculada con los propietarios de los robots.

Finalmente, Fratti opinó que no es momento para discutir una reducción de la jornada laboral en ningún sector de la economía, lo que deberá ser abordado más adelante por todas las partes involucradas.