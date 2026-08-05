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BPS confirmó cuáles son sus nuevas tasas reducidas para préstamos sociales y cómo brindará apoyo a pasivos

El Banco de Previsión Social anunció medidas para reducir la carga financiera de jubilados y pensionistas, entre las cuales habrá reducciones de tasas, y consolidación y refinanciación de deudas.

El País
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05/08/2026, 11:33
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Banco de Previsión Social (BPS).
Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Estefanía Leal/El País.

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció este martes 4 de agosto en conferencia de prensa que aplicará una reducción de tasas de interés para préstamos sociales dirigidos a jubilados y pensionistas. Por otro lado, confirmó que hará rebajas en algunos préstamos y a partir de noviembre habilitará tasas diferenciales para pasivos de menores ingresos.

La presidenta de BPS, Jimena Pardo, indicó en la rueda de prensa que estas medidas pertenecen a un "rediseño de política de préstamos sociales" con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al crédito y otorgar respuestas más adecuadas a las necesidades de las personas.

Cómo saber si tengo algo para cobrar en BPS en agosto de 2026: la herramienta para consultar cobros

Tasas reducidas de préstamos sociales de BPS

Las tasas que BPS aplica a partir de ahora a los préstamos sociales para jubilados y pensionistas se reducen 2,25 puntos porcentuales para los préstamos de 6 y 12 cuotas, y 2,75 puntos porcentuales para los de 18 y 24 cuotas, confirmó la entidad pública.

Así quedan las nuevas tasas en comparación a las actuales:

PlazoTasas actualesNuevas tasas
6 cuotas23,50 %21,25 %
12 cuotas26,50 %24,25 %
18 cuotas28,00 %25,25 %
24 cuotas28,00 %25,25 %

En tanto, BPS anunció que reduce la tasa de los préstamos destinados a tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis. La reducción será del 19,5 % al 12 %, confirmó la entidad pública, reduciendo la carga financiera de los beneficiarios para ese tipo de necesidades.

Pago de una prestación económica en billetes de pesos uruguayos con la imagen del Banco de Previsión Social (BPS) de fondo.
Pesos uruguayos frente a un edificio de BPS.
Foto: Archivo El País.

Tasas diferenciales que comenzarán a regir en noviembre

A su vez, BPS confirmó que, a partir del 1º de noviembre y durante 90 días, entrarán en vigor tasas diferenciales para nuevos préstamos para beneficiarios con pasividades mínimas. La tasa será cinco puntos porcentuales inferior a la actual:

  • 6 cuotas: la tasa pasará de 21,25 % a 16,25 %
  • 12 cuotas: la tasa pasará de 24,25 % a 19,25 %
  • 18 cuotas: la tasa pasará de 25,25 % a 20,25 %
  • 24 cuotas: la tasa pasará de 25,25 % a 20,25 %

Consolidación y refinanciación de deudas de BPS

Otro beneficio anunciado este martes es que, a partir de octubre, BPS podrá habilitar, una vez por año, a las personas a unificar sus deudas por préstamos vigentes y renovarlas en hasta 24 cuotas.

Pesos Uruguayos.
Billetes de pesos uruguayos.
Foto: Archivo El País.

Además, a partir de noviembre, los beneficiarios podrán refinanciar las deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026, con una exoneración total de los intereses, moras y recargos acumulados sobre la deuda original. El saldo se podrá refinanciar en hasta 35 cuotas, con una tasa de interés a la mitad de la vigente.

Calendario de pagos de BPS en agosto 2026 para jubilaciones, subsidios y asignaciones familiares

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