BPS confirmó cuáles son sus nuevas tasas reducidas para préstamos sociales y cómo brindará apoyo a pasivos

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció este martes 4 de agosto en conferencia de prensa que aplicará una reducción de tasas de interés para préstamos sociales dirigidos a jubilados y pensionistas. Por otro lado, confirmó que hará rebajas en algunos préstamos y a partir de noviembre habilitará tasas diferenciales para pasivos de menores ingresos.

La presidenta de BPS, Jimena Pardo, indicó en la rueda de prensa que estas medidas pertenecen a un "rediseño de política de préstamos sociales" con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al crédito y otorgar respuestas más adecuadas a las necesidades de las personas.

Tasas reducidas de préstamos sociales de BPS

Las tasas que BPS aplica a partir de ahora a los préstamos sociales para jubilados y pensionistas se reducen 2,25 puntos porcentuales para los préstamos de 6 y 12 cuotas, y 2,75 puntos porcentuales para los de 18 y 24 cuotas, confirmó la entidad pública.

Así quedan las nuevas tasas en comparación a las actuales:

Plazo Tasas actuales Nuevas tasas 6 cuotas 23,50 % 21,25 % 12 cuotas 26,50 % 24,25 % 18 cuotas 28,00 % 25,25 % 24 cuotas 28,00 % 25,25 %

En tanto, BPS anunció que reduce la tasa de los préstamos destinados a tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis. La reducción será del 19,5 % al 12 %, confirmó la entidad pública, reduciendo la carga financiera de los beneficiarios para ese tipo de necesidades.

Pesos uruguayos frente a un edificio de BPS. Foto: Archivo El País.

Tasas diferenciales que comenzarán a regir en noviembre

A su vez, BPS confirmó que, a partir del 1º de noviembre y durante 90 días, entrarán en vigor tasas diferenciales para nuevos préstamos para beneficiarios con pasividades mínimas. La tasa será cinco puntos porcentuales inferior a la actual:



6 cuotas: la tasa pasará de 21,25 % a 16,25 %

12 cuotas: la tasa pasará de 24,25 % a 19,25 %

18 cuotas: la tasa pasará de 25,25 % a 20,25 %

24 cuotas: la tasa pasará de 25,25 % a 20,25 %

Consolidación y refinanciación de deudas de BPS

Otro beneficio anunciado este martes es que, a partir de octubre, BPS podrá habilitar, una vez por año, a las personas a unificar sus deudas por préstamos vigentes y renovarlas en hasta 24 cuotas.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Además, a partir de noviembre, los beneficiarios podrán refinanciar las deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026, con una exoneración total de los intereses, moras y recargos acumulados sobre la deuda original. El saldo se podrá refinanciar en hasta 35 cuotas, con una tasa de interés a la mitad de la vigente.