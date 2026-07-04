El dólar subió en Uruguay por segunda semana consecutiva pero los mercados de Brasil y Argentina muestran bajas

El dólar en Uruguay subió 0,27% en su variación “punta a punta” (en comparación con el cierre del viernes anterior). Esta suba semanal es la segunda consecutiva. En la semana previa había aumentado levemente 0,06%.

De los cinco días en los que hubo cotización, en todos subió, excepto el martes que cotizó a la baja.

En la jornada de ayer la moneda americana aumentó 0,04% y se negoció en promedio en $ 40,23. Ayer la moneda americana cotizó entre $ 40,15 y $ 40,27 para cerrar finalmente en el máximo. El valor de cierre sube 0,17% respecto al anterior.

En lo que va de julio la divisa sube 0,28% y en el 2026 aumenta 3,05%.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 256 operaciones por US$ 140,40 millones. Ayer se operaron US$ 19,8 millones en 34 transacciones.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar se mantuvo estable para la compra y subió 10 centésimos para la venta y cerró en $ 39 la compra y $ 41,50 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó 0,44% y cerró en 5,1717 reales. En julio el dólar en Brasil cae levemente un 0,09% mientras que en el 2026 baja 6,01%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial subió 0,03% y cotizó en 1.488,5 pesos argentinos. En el mes sube 0,44% y en el año 1,99%.

Riesgo país

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP se mantuvo y cerró en 53 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y estable en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube dos unidades (3,9%) mientras que en lo que va de 2026 retrocede 13 puntos básicos (-19,7%).

El miércoles el Comité de Política Monetaria (Copom) el Banco Central del Uruguay (BCU) decidió mantener la tasa de referencia en 5,75%. La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 5,89%, por encima del nuevo valor objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).