El dólar sube por primera vez en un mes en lo que va de 2022, ¿qué pasó?

MERCADOS

Lo que sucedió en el mes y lo que admitió el Banco Central del Uruguay respecto a antes.

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El dólar interbancario en Uruguay subió en julio por primera vez en 2022 (acumulaba seis meses seguidos de caída). La variación “punta a punta” (al comparar la cotización de ayer con la del último día de junio) fue de un aumento de 2,69%. Es la mayor suba mensual en nueve meses, (en octubre de 2021 tuvo un alza de 2,89% “punta a punta”).

En los primeros días del mes la divisa estadounidense tuvo una clara tendencia al alza, incluso alcanzó a nueve jornadas consecutivas de suba, racha que no lograba desde fines de septiembre del 2021. Sobre la segunda mitad de julio el dólar cambió la tendencia y empezó a retroceder.

De los 20 días en los que hubo cotización en el mes, en 11 lo hizo al alza (todos en la primera quincena), en nueve a la baja, mientras que un día permaneció estable.

La cotización mínima se dio el 4 de julio con un valor en el interbancario de $ 39,95 y el máximo se alcanzó el 15 de julio cuando se negociaba a $ 42,12 (el mayor valor desde el 22 de marzo cuando cotizaba en $ 42,32).

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La mayor caída diaria fue el 28 de julio cuando retrocedió 1,22%, la cual fue la máxima en dos meses. El aumento diario más pronunciado se dio el 14 de julio, con una suba de 2,13%, que fue la mayor suba diaria en más de dos años (desde el 7 mayo del 2020).

El valor promedio del dólar en julio fue de $ 41,09, un aumento respecto al promedio de junio de 2,91%. Desde enero del 2022 que no se daba una variación al alza en el valor promedio y la de julio es la mayor desde marzo del 2021.

En el año el dólar acumula una caída de 8,41% y en los últimos 12 meses baja 6,34%.

La debilidad del dólar en los últimos meses (salvo la primera quincena de julio) se explica por factores externos, pero también internos.

Según el Informe de Política Monetaria del Banco Central, “esta debilidad del dólar también se observó respecto a otras monedas de la región, en un contexto de elevados precios de commodities y aumentos generalizados de tasas de interés de referencia. En el margen, se observa una tendencia a la depreciación de las monedas regionales en junio”.

Pero además, el BCU admitió que la apreciación del peso uruguayo ante el dólar de 6,4% en promedio en el segundo trimestre frente al anterior “estuvo determinada en parte por los aumentos de la tasa de política monetaria” que el propio Central realizó.

“Por su parte, no se evidencian cambios de portafolio por moneda en el sector financiero”, añadió el BCU.

Es decir, bancos y AFAP principalmente no se están pasando de dólares a pesos (lo que acentuaría la caída del billete verde si sucediera).

Operativa y semana

Ayer la moneda estadounidense bajó por quinta jornada consecutiva, esta vez, 0,18%. El billete verde se negoció en promedio a $ 40,934. En la jornada cotizó entre $ 40,85 y $ 41,05 para finalizar en $ 40,90. El valor de cierre subió 0,12% respecto al del jueves.

En la semana “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) el dólar bajó 2,07%. Esta caída semanal es la mayor en más de dos meses (desde la semana del 17 al 20 de mayo) y es la segunda semana consecutiva en la que la divisa baja (la semana previa retrocedió 0,75%).

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió en julio $ 1,10 a la compra y $ 1,20 a la venta “punta a punta”. El promedio mensual de la compra fue $ 39,88 y el de venta $ 42,31. Ayer el valor al público de compra se mantuvo mientras que para la venta subió 10 centésimos y cerró en $ 39,65 y $ 42,15 respectivamente.

Durante el mes de se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 986 transacciones por un monto equivalente a US$ 511,4 millones. Ayer se negociaron US$ 16,5 millones en 33 transacciones.

Cotización del dólar en el mes.

Región con diferencia

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense bajó 0,51% ayer y finalizó en 5,1884 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil bajó 0,95% “punta a punta” y en lo que va del año retrocede 7,03%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,11% ayer y cerró en 131,27 pesos argentinos. En julio “punta a punta” el aumentó 4,82% y en el año sube 27,79%.

En el mercado informal, el dólar blue bajó 18 pesos argentinos ayer y cerró a 296 pesos argentinos, muy por debajo del récord de 338 pesos argentinos alcanzado el viernes pasado.

De todas maneras, en julio “punta a punta”, el dólar blue aumentó 58 pesos argentinos.

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