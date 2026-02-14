El dólar en Uruguay aumenta por cuarta jornada consecutiva y se acerca a los $ 39 a nivel interbancario

El dólar en Uruguay subió por cuarta jornada consecutiva ayer, esta vez 0,28%, y el interbancario se negoció en promedio a $ 38,841. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 38,80 y $ 38,90, para finalizar en $ 38,87, un 0,31% más que el cierre del jueves.

En la semana, el billete verde aumentó 0,84% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Es la tercera semana consecutiva al alza.

En lo que va de febrero, el dólar sube 0,89%, aunque en el año retorcede 0,51%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 286 transacciones por un monto total de US$ 155 millones, mientras que de ayer se negociaron US$ 21 millones en 42 operaciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos a la compra y 15 centésimos para la venta, para cerrar en $ 37,60 y $ 40,10 respectivamente.

Dólar. Foto: Archivo

En la semana, la divisa estadounidense al público se incrementó 30 centésimos en ambas cotizaciones “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 1,19% y cerró en 5,2288 reales. En el mes, el dólar en Brasil está casi estable (tiene una mínima baja 0,02%) y en el año retrocede 4,97%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial cerró en 1.395,42 pesos argentinos. En lo que va de febrero, el dólar en Argentina cae 3,61% y en el año retrocede 4,39%.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 74 puntos básicos. En la semana el riesgo país subió cuatro unidades. En lo que va del mes, el UBI lleva un alza de nueve unidades, mientras que en lo que va del año se incrementa ocho puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en el promedio de la semana en 6,50%, el objetivo fijado por el Banco Central.