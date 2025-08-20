El BCU decidió otra baja en el "precio del dinero" en Uruguay, ¿cómo opera y qué efecto tiene sobre el dólar?

Redacción El País

El directorio del Banco Central (BCU) resolvió el martes por unanimidad recortar la tasa de interés de referencia en Uruguay, el "precio del dinero", de 9% a 8,75% tras la reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom). Es la segunda reunión consecutiva en que el Central decide bajar la tasa en 25 puntos básicos (en julio había resuelto reducirla de 9,25% a 9%), basándose en el descenso de la inflación y de las expectativas de precios, en este caso a un "mínimo histórico". ¿Qué efecto puede tener esta decisión en el dólar, entre otras variables?

El BCU explicó que redujo el "precio del dinero" a 8,75% porque "valoró positivamente la consolidación de la inflación en torno al objetivo y el descenso del promedio de las expectativas", según el comunicado que emitió el Copom tras la reunión. Con ello, se mantiene "la instancia contractiva de la política monetaria", indicó el Central.

El Copom recordó que "en julio, la inflación interanual descendió a 4,53%, situándose en el objetivo (que es de 4,5% con una tolerancia de 1,5 puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo) tras cuatro meses consecutivos de caídas".

"Esta dinámica fue liderada por la inflación núcleo (aquella que excluye los precios más volátiles), que se redujo de 5,7% a 5,5% interanual. Su componente no transable (productos y servicios que no se comercian con el exterior) también se moderó, aunque a un ritmo lento", añadió.

El otro elemento que tomó en cuenta el BCU para recortar la tasa de interés de referencia es que "las expectativas de inflación a dos años (que es el horizonte donde actúa la política monetaria) continuaron su proceso de convergencia hacia la meta de 4,5%, alcanzando un promedio de 5,23%, el mínimo histórico registrado".

"Este resultado refleja la baja de las expectativas de los analistas (4,9%) y de los mercados financieros (4,8%), mientras que las de los empresarios permanecieron en 6%, mostrando un ajuste más gradual y rígido", agregó.

Para el BCU es clave ese promedio de expectativas a dos años de 5,23% porque es lo que marca el tono de la política monetaria: si es contractiva, neutra o expansiva.

El Central considera que una tasa real de 2,5% es "neutra" por lo que por encima de ese nivel, la política monetaria será "contractiva" y por debajo de ese nivel "expansiva".

Con expectativas de 5,23% más una tasa real neutra de 2,5%, el "precio del dinero" que sería neutro es de 7,73%. Así, la actual tasa de referencia de 8,75% es contractiva (está un punto porcentual por encima de la considerada "neutra").

Visto de otra forma, actualmente la tasa de interés de referencia real es de 3,52% (8,75% de tasa nominal menos 5,23% de expectativas de inflación a 24 meses).

En julio, con la tasa de interés de referencia en 9% y un promedio expectativas de inflación a 24 meses de 5,41%, la tasa de interés real era de 3,59%. Es decir, prácticamente igual a la actual. Eso muestra la importancia para el BCU de que caigan las expectativas de inflación, porque le implica que necesita de un "precio del dinero" menor para igual tener una tasa de interés real en nivel contractivo.

El comunicado del Copom indicó que "en la medida en que se consolide el contexto doméstico, la inflación evolucione conforme a lo esperado y las expectativas de los agentes —en particular las empresariales— sigan descendiendo hacia la meta, el BCU continuará con su ciclo a la baja de la tasa de interés de referencia, transitando hacia la neutralidad de la instancia de política".

"El BCU proyecta que la inflación continúe en torno a 4,5% en el horizonte de política monetaria. En materia de actividad, las proyecciones se mantienen estables" respecto a lo que se observaba en julio, indicó.

"A nivel global, se observan riesgos inflacionarios derivados de tensiones comerciales, mientras que las perspectivas de crecimiento internacional muestran una leve mejora en comparación con el Copom anterior", añadió el Central.

¿Cómo opera "el precio del dinero" y qué efecto tiene en el dólar?

La tasa de interés de referencia del BCU marca el "precio del dinero”. Así señaliza lo que les cuesta a los bancos hacerse de liquidez (pesos uruguayos en este caso) mediante préstamos entre sí a un día y entre estos y el Central. Luego los bancos toman como referencia esa tasa para determinar la que cobran a empresas y personas por los créditos que otorgan.

Dolares Foto: Canva

Una tasa "contractiva", como en este caso, en teoría promueve el ahorro frente al consumo, es decir que las empresas y familias prefieran guardar y no gastar esos pesos (y no endeudarse para consumir). Aunque en los hechos, esto es más complejo e inciden otros factores.

No obstante, sí es una señal clara para las empresas y el mercado financiero de que el BCU está activo ante expectativas que todavía no convergieron al objetivo de 4,5% (con una tolerancia de más/menos 1,5 puntos procentuales), como sí lo hizo la inflación.

A su vez, esto tiene efectos sobre el precio del dólar. Una tasa "contractiva" en pesos en teoría, propiciaría una menor demanda de dólares (porque para los inversores es más atractivo posicionarse en la moneda local) impulsando su valor hacia abajo.

Sin embargo, esto no es tan lineal porque a nivel global, las medidas que ha tomado Donald Trump de subir aranceles a la importación en Estados Unidos y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que ha pausado la baja de sus tasas de interés, pueden jugar un efecto contrapuesto en la moneda estadounidense.

En una disertación el mes pasado ante la Academia Nacional de Economía, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa dijo que "Uruguay ahora sabe que la inflación ya no va de la mano como novio con el tipo de cambio. Antes cada momento de depreciación que tenía el peso frente al dólar, cada pico de tipo de cambio, generaba picos de inflación. Una vez que se adopta este régimen de meta de inflación y se empieza a tornar más creíble y el historial se empieza a dar, lo que pasa es que picos de depreciación (del peso) ya no generan picos de inflación".

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central (BCU) en una disertación. Foto: Banco Central.

Allí Tolosa había señalado que en lo que va del año "el dólar en Uruguay ha seguido de cerca lo que son las tendencias internacionales, en particular el dólar en Uruguay se ha depreciado (y por tanto) la moneda uruguaya se ha apreciado, en términos semejantes de la depreciación que ha tenido el dólar en el resto del mundo contra las otras monedas".

"El valor del dólar en Uruguay está en niveles bastante débiles. La moneda uruguaya se está apreciando con respecto al dólar, pero lo está haciendo a un ritmo muy similar al resto de las monedas del mundo. No vemos ninguna dinámica local idiosincrática específica al Uruguay de más o menos apreciación. Ha seguido las tendencias globales", finalizó en esa oportunidad.