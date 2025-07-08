El BCU redujo la tasa de interés a 9%, manteniendo la política monetaria contractiva

El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, ubicándola en 9%, según comunicó tras su reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) de esta mañana.

Ese nivel es consistente con la continua reducción de la inflación y de sus expectativas, y mantiene la instancia contractiva de la política monetaria, señaló en dicho comunicado.

En junio, la inflación volvió a descender y se ubicó en 4,59%, en línea con la meta del Banco Central, dinámica que también se refleja en la inflación subyacente. Sin embargo, persiste la rigidez en la evolución de los precios de los bienes y servicios no transables.

Las expectativas de inflación a 24 meses continúan alcanzando nuevos mínimos históricos: las de los analistas y de los mercados financieros se redujeron a 5,2% y las de empresarios a 6%. De este modo, el promedio se sitúa en 5,5%, dentro del rango de tolerancia por tercer mes consecutivo.

Las proyecciones de inflación del BCU se revisaron a la baja y muestran que se mantendría en torno a la meta de 4,5% durante los próximos dos años (Horizonte de Política Monetaria).

A nivel global, se continúa observando debilidad en el valor del dólar, continúa el BCU. Por otra parte, se reduce la incertidumbre comercial y geopolítica, lo que mitiga la volatilidad de los precios internacionales.

En este contexto, el Copom valoró la importancia de mantener una política que consolide la inflación en la meta y refuerce la trayectoria descendente de las expectativas hacia ese nivel.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central. Foto: Darwin Borrelli / El País.

El comunicado agrega que el directorio del BCU resolvió por unanimidad reducir la TPM a 9%, manteniendo la política monetaria en terreno contractivo y orientada a la convergencia de la inflación y sus expectativas al 4,5% anual hacia el final del horizonte de política. “En la medida en que la inflación evolucione conforme a lo esperado y las expectativas de los agentes sigan descendiendo, el BCU entiende que podría haber espacio para continuar revisando la tasa de interés a la baja”, concluye.

Dólar en Argentina. Foto: La Nación / GDA.

Cabe recordar que el pasado 27 de mayo el BCU resolvió, también por unanimidad, mantener la tasa de referencia en 9,25% tras la reunión de su Copom. Esta resolución llegó luego de que en la reunión anterior, del 8 de abril, había resuelto una suba de 25 puntos básicos. Para tomar esa decisión, en aquella oportunidad, el BCU sopesó efectos “contrapuestos”, afirmó, y tuvo en cuenta el debilitamiento del dólar. “Esta decisión porfuniza el sesgo contractivo de la política (monetaria) dado el descenso de las expectativas de inflación”, indicó en su momento el Central.