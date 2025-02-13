El Banco Central resolvió aumentar "el precio del dinero" al entender que hay presiones al alza de la inflación

Redacción El País

El Banco Central (BCU) resolvió este jueves aumentar la tasa de interés de referencia ("el precio del dinero") de 8,75% a 9% "con el objetivo de que las expectativas de inflación de los agentes retomen su convergencia y contribuir a que la inflación se ubique en el centro del rango (de entre 3% y 6%) en el horizonte de política monetaria" (es decir, en los siguientes 24 meses), según el comunicado tras la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom). Es la segunda alza consecutiva en la tasa de interés, tras la decidida por unanimidad del directorio en diciembre pasado (de 8,5% a 8,75%).

El BCU dijo que "en enero, la inflación se ubicó en 5,05%, completando 20 meses consecutivos dentro del rango meta (3%-6%). No obstante, la inflación subyacente se incrementó a 6,1% y se encuentra fuera del rango meta por primera vez desde abril de 2023, comportamiento que se explica principalmente por la suba de los precios transables".

En tanto, "las expectativas de inflación se separaron de sus mínimos históricos en los últimos tres meses y, actualmente, dos de las tres medidas consideradas por el BCU se ubican fuera del rango meta: empresarios 6,5% a enero y mercados financieros 6,1% a febrero. En tanto, la mediana de los analistas se ubica en 5,95% a enero. El promedio de los indicadores de expectativas de inflación a 24 meses alcanzó a 6,12% en enero", añadió.

Fachada del edificio sede del Banco Central del Uruguay, BCU, en Diagonal Fabini 777, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20200320, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

"Las proyecciones del Banco Central indican que la inflación se mantendría dentro del rango meta en todo el Horizonte de Política Monetaria, esperándose un leve incremento en febrero y marzo y un descenso en los meses siguientes", indicó el comunicado.

Carteles de señalizacion vial frente a la fachada del edificio sede del Banco Central del Uruguay, BCU, en Diagonal Fabini 777, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20230927, foto Gianni Schiaffarino - Archivo El Pais Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

El Copom evaluó el escenario internacional, done "la actividad global exhibe perspectivas menos favorables. Si bien Estados Unidos podría tener un crecimiento algo mayor a lo esperado en el corto plazo, las principales economías emergentes presentan un menor dinamismo".

"Esto se enmarca en un contexto de incertidumbre generado por las medidas comerciales recientemente anunciadas. La Reserva Federal (Fed) mantuvo la tasa de referencia en un escenario donde la inflación global muestra persistencia en el componente núcleo con presiones al alza", añadió.