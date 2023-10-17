El Banco Central reglamentó la forma en la que se pueden digitalizar los cheques: los detalles

Redacción El País

El Banco Central del Uruguay (BCU) puso en conocimiento público la resolución que reglamenta la modificación en la normativa de cheques que había establecido en 2022.

Con esta resolución, además de requisitos para los contratos, captura de imágenes, tecnología a utilizar, firma digital y otros factores, reglamenta que las instituciones de intermediación financiera podrán ofrecer a sus clientes “mecanismos que permitan la remisión de la imagen digitalizada del cheque cartular (físico) para su presentación al cobro”.

“La imagen del cheque, capturada bajo las condiciones que reglamente el Banco Central, sustituirá al documento físico el que, previo a su presentación al cobro, deberá inutilizarse conforme se establezca en la presente Recopilación”, dice la resolución.

Asimismo, establece que la fecha de digitalización del cheque cartular deberá coincidir con la fecha de presentación al cobro. “A estos efectos se considerará la fecha de remisión de la imagen digitalizada como fecha de presentación”, destaca.

En cuanto a la custodia del documento físico digitalizado, señala que deben conservarse y ser custodiados por un plazo no menor a seis meses contados desde el vencimiento del plazo de presentación al cobro.

También establece que previo a remitir la imagen digitalizada del documento al banco receptor, el tenedor del cheque deberá inutilizar el documento físico. El cheque cartular no podrá presentarse nuevamente al cobro ni digital ni físicamente.

Esta medida es para minimizar riesgos de fraude y doble circulación de un documento. Para efectuarla se deberá estampar al frente y dorso la frase “digitalizado”, ya sea en forma manuscrita o de forma automática, sin interponerse en ninguno de los eventuales endosos.

En tanto, también reglamenta que las instituciones de intermediación financiera deberán contar con una política de riesgos que les permita definir el perfil de sus clientes, con el cual determinarán el tipo de servicio a ofrecerles, pudiendo diferenciarlos según el perfil. “La descripción de perfiles debe ser clara, transparente y accesible para los clientes”, aclara la resolución.