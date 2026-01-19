"Efecto Temu": Aduanas registró nuevo récord de compras a través de la web a lo largo del año pasado

Redacción El País

La Direccion Nacional de Aduanas (DNA) registró un nuevo récord de ingreso de encomiendas por franquicias sin impuestos en diciembre de 2025 cuando alcanzaron a 202.360 paquetes. Segun datos de la DNA, entre enero y diciembre del año pasado arribaron al pais 1.983.831 encomiendas por franquicias, lo que representó un aumento de 37% interanual. El segundo mes del año con más llegada de paquetes bajo este régimen fue mayo con 195.732. Este aumento estuvo nuevamente impulsado por la llegada al país de la aplicación china de comercio electrónico Temu que ha generado impactos en importadores y el comerci o uruguayo.

El régimen de franquicias permite a cada uruguayo mayor de 18 años, realizar tres compras en el exterior por Internet al año por un máximo de hasta US$ 200 cada una y hasta 20 kilos de peso cada una. Además, existe el régimen simplificado que permite importar productos de hasta US$ 200 sin límite anual de cantidad de envíos, con el pago de un tributo único del 60% del valor de factura y con un mínimo de US$ 10. Bajo esta normativa llegaron 62.672 paquetes en diciembre de 2025, lo que representó un aumento de 15% en comparación al mismo mes del año anterior.

Plataforma de compras Temu. Foto: Canva.

Este régimen también marcó un nuevo récord histórico, ya que entre enero y diciembre entraron 616.823 paquetes por esa vía; un 113% más que en 2024 cuando llegaron 288.658. Antes, la utilización de este régimen era casi marginal, pero explotó con el "efecto Temu" dado que la plataforma vende a precios irrisorios, lo que hace que incluso pagar el impuesto por el envío no desaliente las compras.

Desde setiembre del 2025, la DNA divulga además los rubros más demandados. En 2025 llegaron 1,27 millones de paquetes del sector textil por régimen de franquicias, 75.000 correspondieron a bazar y artículos del hogar mientras que otros 72.000 fueron juguetes, juegos y artículos para niños.

Bolsa de pedido de Temu.

En tanto, en el régimen simplificado, el rubro vestimenta y manufacturas textiles fue el más demandado con 285.750 encomiendas, seguido por juguetes, juegos y artículos para el recreo (177.070 encomiendas) y muebles y artículos para el hogar (155.310 envíos).

Con la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció que a partir de mayo próximo las compras por Internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de Estados Unidos) pasarán a estar gravadas con IVA del 22% y el régimen de franquicias pasará de tres compras por US$ 200 cada una al año a un tope de US$ 800 en hasta tres compras al año (se puede usar el tope en una sola compra, en dos o en tres).