Diez empresas presentaron ofertas a UTE para construir un parque solar de US$ 20 millones en Fray Bentos: los detalles

Diez empresas presentaron ofertas para construir el parque solar fotovoltaico Fray Bentos, un proyecto de UTE que demandará una inversión de aproximadamente US$ 20 millones y tendrá una potencia de 30 megavatios (MW), con lo que podrá cubrir la demanda máxima de Río Negro, estimada en unos 20 MW durante el verano y volcar el excedente de generación a la red.

La apertura de ofertas de la licitación se realizó este lunes y ahora comenzará el análisis técnico y económico de las ofertas, mientras que la adjudicación está prevista para finales de este año.

De acuerdo con los datos difundidos este mediodía por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona y la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, el parque contará con 48.300 módulos fotovoltaicos, que ocuparán unas 60 hectáreas de M´Bopicuá, el área de conservación de Montes del Plata, cerca de la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro.

Panel solar

La obra se enmarca en el plan de UTE para incorporar unos 500 MW de energía solar fotovoltaica durante el quinquenio. En total, están previstas cuatro plantas solares además de la de Río Negro, se instalarán proyectos en Cerro Largo, Durazno y Salto.

Ahora comenzará el proceso de evaluación de las 10 propuestas, que incluirá el análisis de los precios y de los aspectos técnicos, así como la actuación de la comisión asesora. Luego se sucederán la notificación de la decisión, la adjudicación, la intervención del Tribunal de Cuentas y, finalmente, la formalización del contrato.

Para financiar el parque, UTE prevé recurrir al mercado de capitales mediante una emisión de deuda dirigida a pequeños y medianos ahorristas. No obstante, Cardona dijo que esa posibilidad todavía no está contemplada en esta etapa y que los detalles se informarán más adelante.

La presidenta de UTE dijo que la incorporación de 500 MW en el quinquenio permitirá responder a la demanda de la ampliación de la movilidad eléctrica y destacó la potencia de la planta que permitirá cubrir la demanda del departamento. "Son datos que ponen en valor lo que realmente va a significar esta planta para esta ciudad y para el departamento”, señaló.

El proyecto estaba previsto inicialmente para Baygorria, en Durazno, una decisión que generó reparos de la intendencia de ese departamento, que presentó un recurso de revocación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra UTE para intentar detener el proyecto.