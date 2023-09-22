Debate impulsa el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

EFE

La oportunidad y la necesidad de concretar en 2023 el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, alcanzado en junio de 2019 pero aún pendiente de ratificación, fue resaltada por un debate celebrado esta semana en Buenos Aires.

Bajo el lema “El Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Caminos y estrategias para su aprobación”, el embajador de la UE en Argentina, Amador Sánchez Rico; la de España, María Jesús Alonso; el presidente de las cámaras de comercio italiana y europea en el país suramericano, Giorgio Alliata Di Montereale; y el expresidente del Senado argentino Fernando Pinedo coincidieron en la relevancia de alcanzar este acuerdo antes del 31 de diciembre de 2023.

“Es un momento de inflexión geopolítico, un mundo menos hegemónico, un mundo más multipolar y, al mismo tiempo y sorprendentemente, menos multilateral”, explicó el representante de la UE en Argentina, quien resaltó que la guerra de Ucrania evidenció la “vulnerabilidad” de las cadenas de suministro, por lo que ahora Europa debe mirar a Latinoamérica.

El diplomático resaltó la “complementariedad” entre ambos bloques como el eje para ratificar el acuerdo: el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) es potencia en “biodiversidad, energías renovables, producción agrícola, materias primas estratégicas” y la UE en “capacidad tecnológica y de inversión”. Por su parte, Pinedo, referente en política exterior de la coalición opositora Juntos por el Cambio y cuyo nombre suena como eventual canciller de la candidata presidencial Patricia Bullrich, calificó de “excepcionalmente gravoso” si no se concreta la aprobación del acuerdo.