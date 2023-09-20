Gobierno español dice que acuerdo Mercosur-Unión Europea avanza “a pasos de gigante”

El ministro español de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez Hernández, afirmó este martes en el Parlamento Europeo que cada semana hay progresos “a paso de gigante” para cerrar este año el anexo con medidas medioambientales que acompaña al acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

“El diálogo es permanente, todas las semanas estamos avanzando, diría que a pasos de gigante, para acercar posiciones”, indicó Gómez ante la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, en la que presentó las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE para el semestre. El ministro español expresó su “optimismo” en la negociación del acuerdo con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y dejó claro que, durante la presidencia, van a multiplicar los esfuerzos.

“Por los contactos y los avances que se están dando en las últimas fechas, creemos y consideramos que se puede alcanzar un acuerdo, que se va a alcanzar un acuerdo en este semestre” sobre el anexo medioambiental, dijo, de cara a poder tener completado el acuerdo de asociación en 2024, “si es posible en el primer semestre o cuando se den las condiciones”.

Señaló que mantienen la ambición y el realismo para lograr este acuerdo que se negocia desde hace más de 20 años.

La Comisión Europea recibió la semana pasada del Mercosur su respuesta a las nuevas exigencias medioambientales presentadas por la UE a comienzos del año, que plantean la posibilidad de imponer sanciones y restricciones al comercio por el incumplimiento de sus requisitos ambientales.

El ministro español aseguró que “no existe preocupación” por declaraciones críticas con el acuerdo procedentes de dirigentes como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva: “Lo consideramos como una oportunidad para mover el acuerdo y poder provocar de una vez el entendimiento”, apuntó.

Más avanzados se encuentran los acuerdos comerciales con Chile y México, que esperan que sean firmados antes de fin de año.

A su vez, puso en valor los tratados de libre comercio bilaterales, que ofrecen una “oportunidad inmejorable para promover los valores europeos fuera de la Unión”. [EFE]