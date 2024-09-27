¿Cómo quedó Uruguay en el ranking del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024?

Chile, Brasil y Uruguay, en ese orden, encabezan el ranking sobre Inteligencia Artificial (IA) de este año elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), presentado con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el pasado martes.

En 2023 Uruguay también ocupó la tercera posición del ranking, mientras que Brasil lo lideró y Chile quedó en segundo lugar. Se nota entonces que, de los tres líderes, Chile es el país que logró las mayores mejoras en el último año.

El índice 2024 analizó 19 países de la región en cuanto al nivel de preparación en relación con la adopción y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Rodrigo Durán, gerente de Cenia, quien presentó el informe, explicó que, en la primera medición del índice, en 2023, incluyeron a 12 países, habiéndose elevado ahora el número de participantes a 19.

Las evaluaciones se realizaron en las siguientes principales dimensiones: factores habilitantes para la IA; su investigación, desarrollo y adopción; y gobernanza.

Los resultados destacan como pioneros a Chile (con 73 puntos), Brasil (69) y Uruguay (65), seguidos por Argentina (56), Colombia (53), República Dominicana (51), México (47), Perú (47), Costa Rica (44), Panamá (38) y Ecuador (35), en ese orden.

Con una instalación ya más exploratoria de la IA (con puntajes de 32 para abajo), figuran: Jamaica, Venezuela, Paraguay, Cuba, Bolivia, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Si bien en la región destacan algunos países ya mencionados, se está muy lejos del avance logrado en otras partes del mundo en esta materia, y esta es una de las principales preocupaciones de los expertos de la Cenia y Cepal.

Así como la adopción de las nuevas tecnologías podría disminuir las brechas en relación, por ejemplo, a Estados Unidos y Europa, el no hacerlo —o hacerlo en forma insuficiente— las aumentará aún más y en forma acelerada.

Inteligencia artificial. Foto: Getty vía Canva

Valoración de Uruguay

Uruguay, al igual que Chile y Brasil, muestra un desempeño fuerte y equilibrado en los indicadores de “entorno favorable” que potencia la investigación, el desarrollo y la adopción de tecnologías. Esto significa que está bien posicionado para liderar la región en términos de innovación y aplicación de IA.

Asimismo, los tres países aparecen con un alto grado de “factores habilitantes” para la IA y “gobernanza”, lo que representa un marco sólido que respalda tanto el desarrollo tecnológico como la capacidad de regulación y gestión de las innovaciones.

El informe señala que los países “más liberales”, como Chile, Uruguay y Costa Rica, muestran mejores niveles de entorno emprendedor, inversión privada y aparición de startups que el resto de la región, lo que favorece desarrollos en IA.

Por otra parte, Uruguay está en mejores condiciones de la infraestructura necesaria para la fiabilidad, seguridad y eficiencia en el manejo de datos críticos. En este indicador (infraestructura), Uruguay aparece en primer lugar, mientras que en “disponibilidad de datos” está segundo, luego de Brasil.

Entre los indicadores en los que Uruguay está bien posicionado, también figuran: velocidad promedio de descarga, cobertura de redes móviles, suscripciones activas de banda ancha móvil, capacidad de clústeres, número de programas de magister en IA ofrecidos en las universidades.

Reconocimiento facial y recolección de datos personales con inteligencia artificial. Foto: Freepik.

La comunidad OpenSource en IA sigue creciendo, en algunos países de la región de forma más dinámica que en otros. Como países con alto desempeño en investigación, desarrollo e integración de tecnologías de IA, se ubican Brasil (79 puntos), Chile (75), Uruguay (67) y México (66).

En materia de recursos humanos, el informe determinó que, aunque la región ha aumentado su penetración relativa de talento en IA, el déficit aún es importante.

“La penetración actual del talento no llega siquiera a lo que eran los países del norte global hace ocho años”, advierte.

Por otro lado, Brasil y Uruguay muestran una caída sostenida de cantidad de publicaciones del ecosistema tecnológico desde 2021 (tiempos de pandemia del covid-19). México y Colombia, en cambio, han mostrado mayor resiliencia, sin alteraciones significativas en el volumen de autores y autoras después de ese año.

Otro dato es que actualmente solo siete países de la región —Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay y República Dominicana— cuentan con estrategias nacionales oficiales de IA; un promedio bajo en comparación con el contexto global, donde cerca del 30% de países cuenta con dichos instrumentos.

Según el Cable Map 2024, desde 2018 Google ha invertido en 29 proyectos de cables submarinos de fibra óptica en las Américas, de los cuales cinco conectan a Latinoamérica: Monet (a Brasil y a Estados Unidos), Tannat (a Argentina con Uruguay y Brasil), Curie (a Chile, Panamá y Estados Unidos), Junior (Río de Janeiro con Praia Grande) y Firmina (Estados Unidos con Brasil, Uruguay y Argentina).

Son obras de ingeniería de alto nivel, muy costosas, que incluyen simulaciones, sondajes, fabricación e instalación en el lecho marino. Hay otros proyectos, como Humboldt, que están en pleno desarrollo.

Advertencias de la Cepal

Javier Medina Vásquez, secretario ejecutivo adjunto de la Cepal, afirmó en la presentación del informe, que la transformación digital —adecuadamente aplicada o desarrollada— podría ayudar a superar el bajo crecimiento que sufre la región, pero que los países que la conforman no tienen la convicción de que esto es así y no se realizan las inversiones necesarias en ello.

“La transformación digital juega un rol clave en la solución de los desafíos más urgentes de la región", afirmó apuntando a una mayor toma de conciencia.

En tal sentido, enfatizó que la Inteligencia Artificial (IA) puede mejorar los procesos administrativos y burocráticos de los gobiernos y responder de forma más adecuada a las demandas ciudadanas y al desarrollo de los países en general.



