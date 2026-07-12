Chau a las vacaciones tradicionales: el negocio que crece en Uruguay detrás de los tours temáticos en el exterior

Más allá de las tradicionales vacaciones de julio, setiembre o verano, algunas agencias de viaje comenzaron a desarrollar productos específicos orientados a segmentos de clientes que buscan experiencias diferentes. Desde recorridos grupales vinculados a intereses particulares hasta bodas, renovaciones de votos y celebraciones en destinos internacionales, el objetivo es ofrecer propuestas donde el motivo del viaje pesa tanto o más que el destino elegido. En este contexto, operadores del sector observan una creciente demanda por este tipo de productos.

La gerenta comercial de Jetmar, Rosina Saldombide, explicó que la agencia viene fortaleciendo una unidad especializada en experiencias grupales temáticas, una modalidad que combina viajes en grupo con actividades o intereses concretos que funcionan como eje de la propuesta. “Estamos apuntando mucho a viajar en grupos, pero más allá del destino, a vivir una experiencia específica”, señaló.

La ejecutiva indicó que las propuestas abarcan distintas temáticas, como experiencias relacionadas con museos o gastronomía, y cuentan con la participación de referentes vinculados a cada actividad.

De acuerdo con Saldombide, la modalidad viene registrando una expansión significativa. Mientras que durante el año pasado la agencia concretó unas 15 experiencias grupales, actualmente ya cuenta con unas 30 salidas confirmadas. “La realidad es que viene súper crecido”, afirmó.

La ejecutiva sostuvo que este tipo de productos responde a una transformación en las preferencias de los viajeros, que cada vez más eligen sus vacaciones a partir de intereses personales y no necesariamente por un lugar específico. “Está muy de moda viajar por un sentido y no viajar por un destino”, resumió.

A modo de ejemplo, cuentan con un viaje hacia Londres en febrero del 2027 inspirado en el universo Harry Potter y visita al estudio Warner Bros para conocer el set de la saga, además de recorridos por lugares clásicos de la ciudad. Otro paquete que escapa de lo usual es un viaje para practicar Padel en Santiago de Chile, con ingreso a torneo en el Club Conecta Padel Santa Blanca.

Unas personas descansan en un banco de Primrose Hill, en el centro de Londres, durante una ola de calor. Foto: AFP

Según explicó, si bien gran parte de las experiencias temáticas suelen realizarse fuera de los períodos de alta demanda turística, en algunos casos también se diseñan propuestas para temporadas vacacionales.

Bodas, renovaciones de votos y festejos en destinos turísticos

Por su parte, Hiperviajes decidió profundizar otro segmento específico: los viajes vinculados a celebraciones personales y familiares en el exterior.

La jefa de producto de la empresa, Alejandra de la Cuadra, explicó que recientemente lanzaron una nueva línea de negocio denominada “Hiperviajes Celebrations”, orientada a clientes que desean realizar eventos especiales fuera de Uruguay.

La propuesta no se limita a las bodas tradicionales. Según explicó, incluye también renovaciones de votos, aniversarios y otras celebraciones familiares o personales.

La ejecutiva sostuvo que el lanzamiento surgió tras detectar una oportunidad de mercado poco desarrollada a nivel local.

De la Cuadra señaló que el interés por este tipo de experiencias viene creciendo progresivamente entre los uruguayos, impulsado por tendencias que ya están ampliamente instaladas en otros mercados. “En otros países está mucho más posicionado. Acá la gente recién se está empezando a animar”, sostuvo.

Según explicó, las celebraciones pueden organizarse para grupos reducidos o para eventos de mayor escala. “A veces viajan solamente los novios y algunos allegados, pero también hemos visto bodas de hasta 80 personas”, destacó.

La ejecutiva señaló que la empresa ya contaba con experiencia previa en este segmento, aunque el objetivo ahora es consolidarlo como una línea de negocio propia y potenciar su crecimiento.

Los destinos más demandados son principalmente playas del Caribe, aunque también comienzan a aparecer alternativas en otros mercados. Entre las opciones más consultadas mencionó México, República Dominicana, Aruba, Curazao y Puerto Plata.

Brasil también aparece dentro de las posibilidades consideradas por algunos viajeros. Según De la Cuadra, destinos como Búzios comienzan a ganar visibilidad para este tipo de celebraciones, aunque todavía predominan las propuestas caribeñas.

Búzios. Foto: Archivo El País.

A modo de ejemplo, cuentan con un paquete para 10 personas hacia República Dominicana que incluye locación, ministro para la ceremonia, decoración, audio, entre otras facilidades. Otra opción es viajar hacia la Rivera Maya con capacidad para 20 personas, con las mismas prestaciones que el mencionado anteriormente, además de un solista y una barra libre, entre otros agasajos.

“Hace poco enviamos un newsletter sobre este producto y recibimos muchas consultas. La gente se está animando porque es algo totalmente diferente”, concluyó.

Viajes con celebridades

En tanto, Gabriel Silva, integrante del departamento de grupos acompañados de la agencia de viajes Buemes, destacó que realizan viajes con figuras destacadas y que el formato también se repite este año. “Ya tuvimos dos exitosas experiencias con Diego Delgrossi; una a Grecia y Egipto en septiembre de 2025, y otra a México en enero de este año”, agregó.

En ese marco, dijo que la próxima salida será a Turquía en setiembre, en donde varios integrantes de grupos anteriores decidieron apostar nuevamente por esta modalidad de viaje. Ese viaje es del 5 al 21 de setiembre (en donde se repetirá la presencia de Diego Delgrossi).

Puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Foto: archivo El País

A esas salidas también suman un viaje a Nueva York, con Petru Valensky en octubre, desde el 2 al 11, y “España Literaria” con Álvaro Ahunchain, del 1 al 18 de noviembre.