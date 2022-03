Centro de panaderos espera suba de precios de panificados por alza del trigo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Pena, presidente del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, dijo este martes a El País que se estima un aumento del 20% del valor de la harina por el alza del precio mundial del trigo ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que llevaría a la suba del costo de los productos panificados.

Para establecer los precios de los panificados “se hace una paramétrica de costos donde la harina es uno de los indicadores”, explicó Pena. Este miércoles, en el Centro harán la paramétrica, para establecer sugerencias de precios para cada producto panificado.



Además del alza del trigo, Pena señaló que otros insumos utilizados para panificados han subido en los últimos tiempos, como los huevos, la grasa y el azúcar. Otro factor que influye en la ecuación es el aumento del precio de los combustibles.

Pena explicó que el Centro no controla los precios de los panificados en el país, sino que da sugerencias y cada establecimiento fija sus valores según su contexto y necesidades. Asimismo, remarcó que una vez emitidas las sugerencias, dependerá de cada caso específico cuánto demore en hacerse visible al público la suba.



“Todos los costos que vienen, nosotros los tenemos que trasladar, no tenemos otra modalidad”, afirmó Pena, que añadió: “La única otra forma en la que nosotros no tengamos que hacer un traslado del precio es que haya otra solución u otra ecuación que ya no depende de nosotros, sino del gobierno”.