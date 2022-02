Paganini brindará conferencia de prensa hoy sobre el precio de los combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria, Omar Paganini, anunciará esta tarde en conferencia de prensa cuál es la decisión del gobierno respecto a los precios de los combustibles. El viernes indicó que el gobierno buscaba "mitigar" el aumento de precios que marca el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).



El último informe planteaba ajustes de los Precios de Paridad de Importación (PPI) de los combustibles. El estudio que va desde el 26 de enero al 23 de febrero de 2022 marcó que la nafta Súper 95, el PPI ex planta (es decir en la puerta de las plantas de distribución de Ancap, no al público) se incrementó 4,98%; pasando así de $ 63,6 el litro a $ 66,77 el litro.



El informe de Ursea marcó que la nafta Premium 97 aumentó 4,96%, y el precio pasó de $ 65,59 el litro a $ 68,84. Además, el gasoil 50s tuvo una suba del PPI ex planta de 6,68%, pasando de $ 44,63 a $ 47,61. Y el 10s de $ 44,68 a $ 47,66, por lo que se incrementó 6,67%.



"Es un momento difícil para tomar decisiones", había expresado el ministro, que marcó que serían "cautos" para fijar los precios. El barril de petróleo Brent, que toma como referencia Ancap, superó este lunes los US$ 100.