Cambio en el sistema para pagar mediante QR les bajará costos a los comercios, dice el BCU

El vicepresidente del Banco Central (BCU), Washington Ribeiro, destacó los avances para que Uruguay cuente con un sistema de pagos rápidos, que permitirá proporcionar más eficiencia al sector comercial y facilitar las transacciones de la ciudadanía. Ya se habilitaron las transferencias instantáneas con alias (es decir, sin necesidad de tener el número de cuenta de a quien se transfiere) y el próximo paso son los pagos en comercios con código QR y con QR dinámico, tal como adelantó El País en enero de 2023.

Ribeiro participó de la quinta reunión anual de la Red FintechLAC: “El futuro de la inclusión financiera digital en América Latina y el Caribe”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bogotá (Colombia).

En su presentación, el vicepresidente del BCU destacó el cumplimiento de diferentes metas establecidas en las hojas de ruta del Sistema de Pagos en Uruguay 2020 - 2022 y 2023 - 2025: la multiadquirencia, la digitalización de cheques, el enmascaramiento de las cuentas bancarias, las transferencias instantáneas interbancarias durante las 24 horas y los siete días de la semana y la utilización del número de telefonía celular como alias, entre otras.

Ribeiro resaltó la creación de la Oficina de Innovación del BCU, encargada de monitorear los proyectos innovadores a nivel internacional y en el país, cuyo jefe Nicolás Serrano también participó del encuentro.

Washington Ribeiro, presidente del Banco Central. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

Respecto a la agenda para que Uruguay cuente con un Sistema de Pagos Rápidos, el vicepresidente del BCU destacó que este instrumento dará más eficiencia a los pagos, compitiendo con los medios electrónicos tradicionales.

“Lo que busca, entre otras cosas, es dar mayor fortaleza a las operaciones de débito, que el dinero le llegue más rápido a los comerciantes y a un costo más reducido”, sostuvo.

Para ello, Ribeiro mencionó que se trabaja para que a corto plazo se haga masiva la posibilidad de que la ciudadanía pueda realizar pagos con su teléfono celular, simplemente escaneando un código QR, en comercios, restaurantes y otros lugares donde se brinden diferentes servicios.

Sobre este sistema, el gerente general de Urutec (la autopista para este tipo de pagos), Carlos Ham, había explicado a El País que “vas con tu celular, tenés la app de tu banco, tu emisor de dinero electrónico u otra billetera que haga un convenio con un banco, lees el código QR, pones el monto a pagar, le das a aceptar y automáticamente el comercio en una aplicación ve también que ese importe se acreditó”.

Ribeiro se refirió en el evento a la banca abierta y a los desafíos regulatorios a futuro: “(Se busca) custodiar los intereses de los usuarios, que son los más débiles del sistema y es el motivo de nuestra existencia, pero también llevar adelante un esquema de regulación que le permita al sector privado incorporar y promover la innovación y, por tanto, la productividad”.

El vicepresidente del BCU integró el panel denominado “Pagos instantáneos en ALC: transformando el ecosistema para la inclusión financiera”, junto a la directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República de Colombia, Ana María Prieto; la fundadora y CEO de Valuaty, Madeleine Clavijo Verjel, y el asesor de Tecnología e Innovación en el Hub de Innovación para las Américas del BIS, Baltazar Rodríguez.