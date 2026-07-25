BPS confirmó quiénes verán un aumento en su jubilación a partir de agosto y detalló las fechas de cobro

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado este viernes 24 de julio brindando varios detalles acerca del aumento en las jubilaciones y pensiones que comenzará a verse reflejado a partir de los cobros a realizarse en agosto de 2026, correspondientes a las pasividades de julio.

El incremento de estas prestaciones será del 2,5 % y alcanzará únicamente a un grupo de aproximadamente 120.000 jubilados y pensionistas.

Aumento de jubilaciones y pensiones de BPS a partir de agosto 2026

BPS publicó en su página web que las personas jubiladas y pensionistas por sobrevivencia comenzarán a percibir un "incremento diferencial y adicional del 2,5 % sobre $ 21.353,90".

Esto incluye a las personas que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas como único ingreso a través de BPS, incluyendo las cajas Militar y Policial, como había indicado previamente la presidenta del organismo público, Jimena Pardo. Con el aumento, las jubilaciones y pensiones mínimas pasarán a ser de $ 21.887.

"Este aumento se enmarca en lo dispuesto por el decreto N.º 189/025, que estableció para 2025 un incremento del 2 % en las jubilaciones y pensiones mínimas", explicó BPS en su comunicado: "Como complemento, desde julio de 2026 se adicionará un 2,5 % sobre el monto de $ 21.353,90 (3,111 BPC)".

Además, la entidad estatal informó que las personas que tienen ingresos por pasividad del BPS y renta AFAP que se ubican entre $ 20.935,20 (3,05 BPC) y $ 21.888,61 (3,1889 BPC) "recibirán el aumento diferencial y adicional necesario para alcanzar un ingreso total de $ 21.888,61".

Mujer mayor frente a la sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal

No obstante, no cobrarán ese incremento los pasivos que actualmente reciban una jubilación o pensión de BPS ajustada a 3,05 o 3,111 BPC y, al sumar la renta AFAP, superen los $ 21.888,61.

¿Cuándo cobro la jubilación en agosto de 2026?

Según el calendario de cobros publicado por BPS para agosto de 2026, para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, los beneficiarios podrán asistir a las oficinas centrales entre el 4 de agosto y 19 de agosto de 2026.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas en la capital y el interior (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el 5 de agosto hasta el 19 de agosto de 2026.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

El organismo estatal también dejó claro que los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia, sino que simplemente se les aplicará de manera automática.