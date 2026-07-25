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BPS confirmó quiénes verán un aumento en su jubilación a partir de agosto y detalló las fechas de cobro

El Banco de Previsión Social indicó a través de un comunicado que el aumento del 2,5 % previsto para agosto de 2026 alcanzará a un grupo de 120.000 jubilados y pensionistas.

El País
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25/07/2026, 15:34
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Pago de una prestación económica en billetes de pesos uruguayos con la imagen del Banco de Previsión Social (BPS) de fondo.
Pago de una prestación económica en billetes de pesos uruguayos con la imagen del Banco de Previsión Social (BPS) de fondo.
Foto: Archivo El País.

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado este viernes 24 de julio brindando varios detalles acerca del aumento en las jubilaciones y pensiones que comenzará a verse reflejado a partir de los cobros a realizarse en agosto de 2026, correspondientes a las pasividades de julio.

El incremento de estas prestaciones será del 2,5 % y alcanzará únicamente a un grupo de aproximadamente 120.000 jubilados y pensionistas.

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Aumento de jubilaciones y pensiones de BPS a partir de agosto 2026

BPS publicó en su página web que las personas jubiladas y pensionistas por sobrevivencia comenzarán a percibir un "incremento diferencial y adicional del 2,5 % sobre $ 21.353,90".

Esto incluye a las personas que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas como único ingreso a través de BPS, incluyendo las cajas Militar y Policial, como había indicado previamente la presidenta del organismo público, Jimena Pardo. Con el aumento, las jubilaciones y pensiones mínimas pasarán a ser de $ 21.887.

"Este aumento se enmarca en lo dispuesto por el decreto N.º 189/025, que estableció para 2025 un incremento del 2 % en las jubilaciones y pensiones mínimas", explicó BPS en su comunicado: "Como complemento, desde julio de 2026 se adicionará un 2,5 % sobre el monto de $ 21.353,90 (3,111 BPC)".

Además, la entidad estatal informó que las personas que tienen ingresos por pasividad del BPS y renta AFAP que se ubican entre $ 20.935,20 (3,05 BPC) y $ 21.888,61 (3,1889 BPC) "recibirán el aumento diferencial y adicional necesario para alcanzar un ingreso total de $ 21.888,61".

Mujer mayor frente la sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Mujer mayor frente a la sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Estefanía Leal

No obstante, no cobrarán ese incremento los pasivos que actualmente reciban una jubilación o pensión de BPS ajustada a 3,05 o 3,111 BPC y, al sumar la renta AFAP, superen los $ 21.888,61.

¿Cuándo cobro la jubilación en agosto de 2026?

Según el calendario de cobros publicado por BPS para agosto de 2026, para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, los beneficiarios podrán asistir a las oficinas centrales entre el 4 de agosto y 19 de agosto de 2026.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas en la capital y el interior (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el 5 de agosto hasta el 19 de agosto de 2026.

Persona contando billetes de pesos uruguayos.
Cobro en pesos uruguayos.
Foto: Archivo El País.

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

El organismo estatal también dejó claro que los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia, sino que simplemente se les aplicará de manera automática.

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