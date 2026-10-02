BPS comienza hoy el pago para jubilaciones, subsidios y asignaciones familiares de octubre de 2026

El Banco de Previsión Social (BPS) inicia este viernes 2 de octubre de 2026 el pago de jubilaciones, asignaciones familiares y subsidios correspondientes al mes de setiembre.

Se realizará de manera simultánea en el Edificio Sede del organismo en Montevideo, a través de la red bancaria y locales habilitados para el cobro de prestaciones en todo el país.

Según informó la institución, los usuarios que cobren sus prestaciones mediante bancos o instrumentos de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) recibirán el depósito directamente en sus cuentas a partir del viernes 2 de octubre. Para chequear el día exacto se puede consultar en la web de BPS.

Por su parte, los pagos presenciales en la capital mantendrán el calendario habitual y la modalidad prevista tanto en la sede central, ubicada en las calles Colonia y Daniel Fernández Crespo, como en locales de pago descentralizados.

Fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Prevision Social (BPS). Foto: Estefania Leal/Archivo El País

Locales habilitados para cobrar jubilaciones en Montevideo y el interior

Para quienes cobran sus prestaciones de forma presencial en Montevideo, la atención se realizará en la sede del organismo y en los locales de Abitab, ANDA y RedPagos. En el interior del país, las personas deberán acudir a las sucursales de cobro descentralizado de su localidad, que abarcan las firmas Abitab, ANDA, RedPagos y la línea de supermercados El Dorado.

En caso de ser necesario, la institución habilitó un documento detallando cada uno de los locales de pago descentralizado donde se puede realizar el cobro en todo el país.

A su vez, el organismo remarcó que la modalidad de pago a domicilio en Montevideo, en conjunto con las giras de pago en el interior del país, se mantendrán según el esquema operativo habitual.

Billetes de mil pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Cómo acceder al recibo digital con el Usuario personal BPS

Las personas que cuenten con su Usuario personal BPS pueden acceder a sus recibos de cobro con 48 horas de anticipación al inicio del calendario de pagos mediante la plataforma de servicios en línea de la institución.

Aquellos pasivos que aún no cuenten con su cuenta digital pueden solicitarla de forma presencial presentando su cédula de identidad, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular en el mismo local de pago descentralizado al momento de realizar el cobro de su prestación.