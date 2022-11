Beneficios impositivos: ¿Cuántos proyectos de inversión fueron recomendados?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los primeros ocho meses del año, la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap) -oficina del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- envió al Poder Ejecutivo 459 iniciativas de inversión por un monto total de US$ 16.339.300 millones, con recomendación de aprobación para que estos proyectos puedan recibir beneficios impositivos.

En términos interanuales (es decir, respecto al mismo período del año anterior), esto representó un aumento del 46,6% en la cantidad de proyectos recomendados por la Comap, dado que entre enero y agosto del año pasado, se habían recomendado 313 iniciativas.



Las cifras publicadas por el MEF -y procesadas por El País- reflejaron que los proyectos de inversión presentados ante la Comap también crecieron en monto de dinero.



En este sentido, mientras que entre enero y agosto de 2021, se habían recomendado proyectos por un total de US$ 7.977.822 millones, en el mismo período de este año el monto ascendió a US$ 16.339.300 millones, un 104,8% más.



Al hacer la comparación interanual por meses, se encuentra que en todo el acumulado de 2022 (enero-agosto), tanto la cantidad de proyectos recomendados como el monto, fue mayor que el mismo mes del año anterior.

En concreto, agosto fue el mes que se destacó por haber sido el de mayor cantidad de proyectos presentados. En ese mes, la Comap recomendó al Ejecutivo aprobar 85 iniciativas, mientras que en el mismo mes del año anterior habían sido 50 proyectos.



Los proyectos en agosto de 2022 fueron por un total de US$ 5.392.012 millones, mientras que en agosto de 2021 el monto total había sido de US$ 756.696.



De forma contraria, el mes de 2022 con menor cantidad de proyectos recomendados fue enero, con 31 iniciativas. No obstante, significó un crecimiento del 14,8% frente a enero de 2021 cuando se habían recomendado 27 iniciativas.

Desde el 3 de febrero de este año, comenzaron a regir nuevos criterios de funcionamiento aplicables a todos los proyectos de inversión que busquen recibir los beneficios fiscales que otorga la ley de Inversiones.



Entre los principales cambios, se modificó el puntaje del indicador de descentralización asignado a cada departamento, uno de los requisitos exigidos por la Comap; también se ajustó el indicador tecnologías limpias; asimismo, se modificó la elegibilidad de los bienes usados; y también hubo cambios, con la incorporación del hidrógeno verde.