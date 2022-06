En lo que va del año se presentaron proyectos de inversión por casi US$ 500 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En los primeros cinco meses del año, se presentaron para recibir beneficios fiscales 353 proyectos con una inversión prevista de US$ 488 millones, según el informe divulgado ayer por la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley de Inversiones.

Entre enero y mayo de 2021 se habían presentado 1.030 proyectos con una inversión prevista de US$ 860 millones.



El informe destacó que “en el acumulado de mayo 2020 a mayo 2022, la cantidad de proyectos presentados fue 3.168 y el monto de inversión asociado a los mismos fue de US$ 2.971 millones”.

En este período el 38% de los proyectos y el 31% de la inversión es en Montevideo, mientras que 62% de los proyectos y el 69% de la inversión es en Maldonado.



Así, la capital del país tiene 1.206 proyectos con una inversión estimada de US$ 923 millones.



El departamento que le sigue es Canelones con 366 proyectos y una inversión asociada de US$ 522 millones.



En cantidad de proyectos el tercero es Colonia con 161 y una inversión prevista de US$ 62 millones.

En monto de inversión asociado el tercero es Maldonado con US$ 131 millones en 116 iniciativas.

Tamaño de empresa

“En el acumulado de mayo 2020 a mayo 2022, en cantidad de proyectos presentados, el 82% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), correspondiéndole en términos de inversión un 46% del total presentado”, remarcó el informe.



En ese período, 60% de los proyectos y de la inversión asociada corresponde al sector comercio y servicios.

Por su parte, el 15% de las iniciativas y el 25% de la inversión es de empresas industriales.



El sector agropecuario representa el 24% de los proyectos y el 13% de la inversión prevista.



Por último, el turismo es responsable del 1% de las iniciativas y del 2% de la inversión asociada, según los datos de la Comap.