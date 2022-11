Empresas familiares uruguayas: facturación, desafíos, sucesiones y planes de expansión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 65% de las empresas familiares uruguayas es optimista en relación a las expectativas económicas a futuro, mientras que el 30% respondió que tiene una perspectiva neutra y el 5% manifestó tener expectativas negativas. Asimismo, el 56% de las empresas relevadas no visualiza oportunidades de venta o integración de capital a futuro, mientras que el 44% sí lo considera.



De ese grupo de empresas familiares uruguayas que ve oportunidades futura de venta o de integración de capital, el 64% señaló que está condicionado por el interés familiar, mientras que el 36% indicó estar en “búsqueda activa”.



Los datos se desprenden de la primera edición del estudio Retratos de Familia en Uruguay, un análisis elaborado entre junio y octubre de 2021, por la consultora KPMG y el Centro de Empresas Familiares (CEF) de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU).

El 38% reportó tener una facturación anual de US$ 0,5 millones a US$ 2 millones

El trabajo recabó las respuestas de 64 empresas familiares de diferentes rubros del país y la mayoría de los participantes correspondieron a la familia propietaria del emprendimiento, mientras que aproximadamente ocho de cada 10 de las empresas reportó ser gestionada por la primera o segunda generación de la familia propietaria.



FACTURACIÓN. La mayoría de las empresas relevadas (el 38% del total) reportó tener una facturación anual de US$ 0,5 millones a US$ 2 millones, mientras que el 35% de las empresas superó los US$ 2 millones anuales. En cambio, un 27% de las empresas encuestadas indicó tener una facturación anual de hasta US$ 0,5 millones.

En el 34% de los casos, la empresa es manejada por la primera generación familiar y en el 64% trabajan dos

En términos de antigüedad, de acuerdo con el estudio, “en general participaron empresas familiares consolidadas en el país, registrándose que el 79% ha estado desarrollando su actividad por más de 15 años y una de cada dos por más de 30 años”.

GENERACIONES. En relación a la participación de las generaciones familiares en las empresas, en el 98% de los casos, trabajan conjuntamente hasta dos generaciones. En concreto, en el 34% de los casos, la empresa es manejada por la primera generación familiar, mientras que en el 64% de los casos trabajan dos generaciones y solo el 2% respondió que la firma es manejada hasta por la tercera generación en forma simultánea.



En cuanto a la cantidad de colaboradores, el 41% de las empresas participantes respondió que tiene hasta 10 empleados, mientras que tres de cada 10 consultadas indicó que supera los 20 colaboradores.

Empresas familiares.

PREOCUPACIONES. En relación a los aspectos que actualmente preocupan a las empresas familiares uruguayas, el estudio encontró que las principales tienen que ver con una eventual reducción de la rentabilidad, producto de posibles aumentos en los costos laborales o reducción de sus ventas.



Estas preocupaciones significaron el 44% del contexto actual, aunque también fueron los aspectos predominantes cuando las empresas consideran los próximos cinco años de actuación.



“Para dicho horizonte, las diferentes expectativas dentro de la familia respecto a la empresa, así como las amenazas de nuevas tecnologías, son las preocupaciones que presentan mayores aumentos respecto de la situación actual”, indicó el reporte.



necesidades de inversión Una de cada tres empresas elaboró un plan estratégico pero solo el 50% incluyó inversiones Apenas una de cada tres empresas familiares participantes reveló haber elaborado y formalizado un plan estratégico para los próximos años. Sin embargo, solo el 50% manifestó haber incluido inversiones en el mismo.



Asimismo, en caso de haber necesitado inversiones en el pasado, las mismas se concentraron principalmente en el negocio actual (63%), mientras que el 20% indicó que necesitó inversión para la diversificación de sus negocios y el 17% respondió que precisó realizar inversiones para expandir su negocio.

FORTALEZAS. Entre las principales fortalezas destacadas por las empresas familiares uruguayas, una de cada dos encuestadas consideró que la atención al cliente es el factor diferenciador de su negocio, significando el 50% del total. Le siguió la toma de decisiones rápida y flexible, en un 39%, mientras que el 30% destacó el hecho mismo de ser una empresa familiar.



Asimismo, una de cada tres de las firmas participantes consideró como fortaleza la marca o la presencia en el mercado (28%), así como el compromiso de la dirección con el proyecto (23%) y la formación técnica (22%).

En el 56% de los casos el financiamiento externo fue la fuente preferida por las empresas familiares.

Pese a haber identificado esas fortalezas, las empresas consultadas señalaron que tienen espacio para mejorar en múltiples aspectos. Entre los principales cambios que podrían beneficiarlas identificaron la reducción de impuestos (18%), el desarrollo de infraestructura (13%), leyes laborales más flexibles (12%), legislación más estricta sobre prácticas desleales de competencia (11%) y mejor acceso a financiación (10%), entre otras.



FINANCIAMIENTO. En relación a las fuentes de financiamiento, en el 56% de los casos el financiamiento externo fue la fuente preferida por las empresas. Una de cada dos firmas encuestadas indicó que utilizaba financiamiento bancario y que en los 18 meses siguientes a la encuesta, veían como atractivo aumentar aún más las fuentes externas de financiamiento (56% actual versus 73% esperado), principalmente a través de financiamiento externo privado no bancario, tales como créditos de proveedores, alianzas y franquicias.

equidad de género en las empresas El 54% de las empresas reportó que los cargos de responsabilidad están ocupados por hombres Aproximadamente ocho de cada 10 empresas participantes cuentan con mujeres de la familia trabajando en la empresa, asumiendo mayoritariamente roles de gerencia o superior (72%). Sin embargo, el 54% de las empresas reportan que los cargos de responsabilidad están ocupados por hombres, ya sea mayoritariamente o con equilibrio hacia ellos. Si bien el 32% de las empresas familiares ya han implementado políticas que promueven la equidad de género, el 45% no tiene en sus planes avanzar en ese sentido.

Al ser consultadas respecto al principal destino de la captación de nuevos recursos, “a excepción de una empresa que indicó no necesitar nuevos fondos, el 57% restante manifestó que lo haría a efectos de expandir su negocio actual o llevar adelante nuevos proyectos (24%)”, agregó el reporte.



En tanto, el 8% identificó necesidades de capital de trabajo y un 6% planificaba sustituciones de activo fijo.

REMUNERACIONES. En cuanto a los salarios de los familiares que trabajan en la empresa, el 75% de las consultadas indicó que considera criterios de mercado a la hora de fijar sus remuneraciones, mientras que el 25% restante no lo hace.



Por otra parte, aproximadamente nueve de cada 10 encuestadas no prevé cambios en su estructura societaria. Esto implica que las empresas familiares en Uruguay seguirán siendo, mayoritariamente emprendimientos familiares.

planes El 64% de las empresas familiares prevé expandir su negocio La mayoría de las empresas familiares uruguayas (91%), indicó que no desarrolla ninguna actividad en el exterior del país, mientras que un 9% sí lo hace. Entre los motivos por los cuales no actúan en el exterior, el 46% respondió que se debe a decisiones familiares, el 16% indicó que es por falta de análisis o conocimiento, mientras que un 14% señaló que se debe a restricciones de capital.



No obstante, un 64% de las empresas prevé expandir su negocio; el 70% pretende hacerlo en Uruguay y el 30% en el exterior.