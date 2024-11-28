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El País Negocios Noticias

BCU advierte por una estafa: crearon un video con inteligencia artificial con la imagen y voz de su presidente

El organismo insiste en que "sus autoridades nunca realizan recomendaciones sobre mecanismos de inversión" mucho menos en los casos que solicitan datos bancarios o personales.

28/11/2024, 20:14
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Washington Ribeiro, presidente del Banco Central.
Washington Ribeiro, presidente del Banco Central.
Foto: archivo/El País.

Redacción El País
El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió un comunicado de advertencia a la ciudadanía ante la circulación de un video falso que utiliza la imagen del presidente del Directorio, Washington Ribeiro.

Según el BCU, el video fue creado con inteligencia artificial y utiliza tanto la imagen como la voz de Ribeiro "para dar recomendaciones sobre una supuesta plataforma de inversión".

"El Banco Central informa que ya tomó las medidas pertinentes y sugiere especialmente a la población que preste atención ya que este tipo de contenido puede constituir un intento de fraude, que debe evitarse y denunciarse por las vías correspondientes", detalla el texto.

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Insisten en que "sus autoridades nunca realizan recomendaciones sobre mecanismos de inversión" y mucho menos en los casos que solicitan datos bancarios o personales, que son confidenciales.

Meses atrás, el BCU denunció una maniobra similar cuando comenzó a circular una publicidad falsa con la imagen institucional. Allí también se usaba la imagen Ribeiro imitando el formato de las coberturas periodísticas e invitaba a "invertir".

Ya entonces el organismo advirtió que este "no interviene en la operativa comercial; no participa en el ofrecimiento de productos o servicios; no patrocina a ninguna entidad, no realiza publicidad ni recomendación alguna sobre inversiones en plataformas o sitios de inversión", por lo que se exhortó al público a tener cuidado en estos casos.

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